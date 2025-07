Vuelve la ola polar con temperaturas bajo 0°, nieve y lluvia: cuántos días durará en Neuquén, Río Negro y Chubut

Luego de días un poco más calurosos durante las vacaciones de invierno, vuelve el frío y las temperaturas -0° en varias localidades de Neuquén, Río Negro y Chubut. La ola polar se hará sentir durante toda la semana y según, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), podría durar hasta el domingo. En la cordillera habrá nieve y lluvias débiles. Conocé los detalles.

Desde el organismo detallaron que desde este martes 22 hasta el domingo 27 de julio habrá buen tiempo con aire frío y heladas. «A partir del jueves, ingresa un frente frío con lluvias y nevadas en la cordillera. Durante el fin de emana se intensificará el aire polar con bajas temperatura en toda la región», agregaron.

Por su parte, el sitio especializado Meteored informó que podría extenderse hasta el martes 29 de julio, llegando casi a inicios de agosto.

Ola polar en Neuquén: bajas temperaturas y nieve en la cordillera

La ola polar llegó a varias provincias de Argentina, sobre todo a las que componen la Patagonia. En el caso de Neuquén las temperaturas -0°C impactarán desde este martes 22 de julio y podrían extenderse una semana.

En la capital y alrededores, las temperaturas máximas no pasarán los 14°C y las mínimas podrían alcanzar los -4°C. Durante toda la semana estará el cielo completamente cubierto. Las ráfagas de viento oscilarán los 40 km/h.

Llegando al fin de semana, las temperaturas bajaran considerablemente alcanzando una máxima de 3°C y una mínima de -6°C, siendo el viernes y el jueves los peores días. A su vez, el viernes 25 tendrá presencia de viento de hasta 64 km/h.

Por el lado de la cordillera, en Villa la Angostura desde este martes 22 las bajas temperaturas y la nieve serán protagonistas. Con máximas que no subirán de los 5°C y mínimas que alcanzarán los -7°C. Habrá nevadas moderadas durante el jueves 24. No solamente eso, la nieve continuará durante todo el fin de semana, con temperaturas -0°C y máximas que no pasarán los 1°C. El frío se hará sentir.

Al igual que en Villa La Angostura, en San Martín de los Andes habrá nevadas moderadas durante el jueves 24, viernes 25 y domingo 27. Se mezclarán con lluvias débiles durante el sábado 26 que será el peor día de frío, ya que la temperatura máxima será de -3°C y la mínima de -13°C.

Río Negro: nieve sin descanso y frío que congela los huesos

La ola polar llegó a Río Negro, al igual que las lluvias y las nevadas. En Roca, Allen, Villa Regina, Viedma y alrededores las temperaturas -0°C durante las noches se harán presentes.

Un clima similar tendrán las localidades hasta el fin de semana, con una máxima que no pasará los 17°C y una mínima que alcanzará los -7°C. El viento será protagonista el miércoles 23 con ráfagas que oscilarán los 42 km/h.

Por su parte, en Viedma lloverá durante el viernes 25 por el día, con ráfagas de viento que oscilarán los 57 km/h. Al igual que en las otras ciudades, el cielo estará cubierto y las temperaturas no serán mayores a las 11°C. Permanecerán las -0°C.

Por el lado de la cordillera, en Bariloche, tendrá días más calurosos donde no habrá temperaturas -0°C, pero desde el jueves hasta el domingo las lluvias y las nevadas débiles se intercalarán. Las máximas no pasarán los 4°C y las mínimas los -2°C.

Varias localidades de Chubut con temperaturas -0°C este martes 22 de julio

Según el medio ADNSUR se registró un marcado descenso de las temperaturas se hace sentir con fuerza este martes en toda la provincia de Chubut, este martes 22 de julio.

Comodoro Rivadavia y Rawson amanecieron con una temperatura de 1,5 °C y una sensación térmica de -4,5 °C, mientras que en varias localidades del interior las condiciones fueron aún más extremas. Detallaron que los vecinos comentaron que les costaba poner los autos en marcha y remover el hielo de los parabrisas.

En el caso de Esquel, manifestaron que se posicionó como una de las ciudades más frías del país. Explicaron que, según el Servicio Meteorológico Nacional, habría una temperatura de -9,2 °C, con una sensación térmica de -14 °C y una humedad relativa del 94 %.

Asimismo, dialogaron con un pronosticador local, Aldo Sánchez, quien les comentó que durante la semana va a continuar esta masa de frío que ya está instalada en la región patagónica y la masa de aire frío continuará esta semana.

Agregó: «Estamos viendo para el jueves y especialmente el viernes 25, que sí va a haber un refuerzo de esta masa de aire frío, otro pulso dentro del aire frío, que puede traer un poco de inestabilidad, lo que puede generar también algunas precipitaciones que, teniendo en cuenta que ya estamos dentro de una masa de aire fría y húmeda, se pueden registrar algunas nevadas.”

Panorama general del pronóstico del tiempo en Neuquén y Río Negro, según Meteored

Según el sitio especializado Meteored, la ola polar en la Patagonia podría durar hasta una semana, desde el martes 22 hasta el martes 29 de julio.

Neuquén:

En la provincia de Neuquén predominarán las temperaturas -0°C y las máximas no pasarán los 10°C.

La lluvia y la nieve se harán presentes durante el fin de semana, junto con las bajas temperaturas que no ascenderán los de los 4°C.

Según el organismo, el martes 29 volverán las temperaturas por encima de los 0° y los días serán más calurosos.

Río Negro:

En Río Negro, al igual que en Neuquén, las temperaturas máximas no superarán los 10°C y las mínimas alcanzarán hasta los -13°C.

Yéndose hacia el fin de semana, sobre su comienzo será el peor momento del frío con temperaturas máximas que no ascenderán los 8°C. La lluvia y la nieve estarán presentes.

Las temperaturas comenzarán a subir el martes 29 de julio, antes de volver a descender para agosto.