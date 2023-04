Weretilneck anunció la licitación de la obra de la Ruta 151, tras la muerte del trabajador petrolero

A poco más de 24 horas de que el trabador petrolero Gustavo Riquelme muriera este jueves en un accidente de tránsito en la Ruta 151 y luego del masivo corte que el sindicato del sector realizó durante la mañana de hoy en la mayoría de las rutas a Vaca Muerta, el gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck anunció el llamado a licitación para la reconstrucción de más de 40 kilómetros de la vía.

A través de su cuenta de Twitter, el senador nacional confirmó que desde Vialidad Nacional le acercaron la convocatoria a licitación de la obra de mejoramiento de la calzada en el tramo que comprende el acceso a Neuquén, límite Río Negro-La Pampa.

«Vialidad Nacional me informó el llamado a licitación de la obra de reconstrucción de calzada de la Ruta Nacional 151, en el tramo acceso a Neuquén límite Río Negro-La Pampa, con un presupuesto de $2.130.884.000 y un plazo de ejecución de 12 meses», publicó el recientemente elegido gobernador, junto a una imagen del llamado realizado por el ente vial.

Si bien a principios de semana, Vialidad Nacional, a través de sus autoridades, había confirmado que el proyecto de reconstrucción de la calzada en el mencionado tramo de la Ruta 151 ya tenía el visto bueno, ahora fue el mandatario electo de Río Negro el que anunció el llamado a licitación de las obras.

A partir de la resolución firmada el pasado lunes por el administrador del organismo vial, Gustavo Arrieta, se dio avance al Proyecto Ejecutivo, el presupuesto Oficial, el Pliego de Condiciones Particulares y el llamado a Licitación Pública Nacional, esta última nuevamente confirmada por Weretilneck.

Entre los trabajos que se realizarán sobre la cuestionada vía, Vialidad confirmó que se prevé el reciclado de la carpeta existente, la construcción de base granular; base de concreto asfáltico; carpeta de concreto asfáltico; repavimentación de la rotonda en acceso sur a Catriel; repavimentación de la calzada principal en acceso norte y prolongación de calzada de hormigón existente en acceso a puente dique sobre el río Colorado.

Además, se avanzará con la recuperación del perfil de banquinas, ejecutando recomposición de taludes; reemplazo de pretiles de hormigón por baranda metálica cincada para defensa; reparación de barandas de hormigón en puentes y señalamiento vertical y horizontal.

Muerte del petrolero en la Ruta 151: cortes en las rutas a Vaca Muerta

La publicación del líder de Juntos Somos Río Negro, que desde el próximo 10 de diciembre asumirá como gobernador de la provincia, se dio luego de que este jueves, un operario petrolero, identificado como Gustavo Riquelme, perdiera la vida como consecuencia de un choque frontal entre camiones.

En paralelo, tras difundirse la noticia de ese trágico accidente, y en reclamo por las condiciones de las rutas a Vaca Muerta, desde el Sindicato de Petroleros Privados realizaron movilizaciones y cortes en varios puntos de la región. Aunque la medida fue altamente acatada, se aclaró que solo afectaba a camiones y transportes del sector petrolero, ya que se dejaba pasar a autor particulares.

«¿Cuántas muertes más hacen falta?», había cuestionado el secretario general del gremio, Marcelo Rucci en diálogo con RÍO NEGRO DIARIO, al tiempo que recordó que el martes pasado hubo un choque en Añelo, entre un camión y un colectivo que transportaba a petroleros.

Minutos antes del mediodía, se informó que los cortes se habían comenzado a levantar en la mayoría de las rutas afectadas. La medida, en un principio, había generado preocupación de cara al fin de semana turístico turístico y el impacto económico en torno a la obstrucción del paso rumbo a Vaca Muerta.

Petroleras piden a Nación un relevamiento de las rutas de Vaca Muerta

La muerte de Gustavo Riquelme, un trabajador petrolero que chocó en la Ruta 151 este jueves y motivó los bloqueos de tránsito por parte del gremio que comanda Marcelo Rucci, logró el pronunciamiento de las empresas nucleadas Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).

El grupo que reúne a la mayoría de las operadoras manifestó su pesar tras el trágico desenlace que se suma a una extensa lista fatal que vincula a petroleros y el estado de las rutas hacia Vaca Muerta.

En un comunicado, adelantan que propondrán la conformación de una mesa con las autoridades competentes en la seguridad vial y evaluar las medidas necesarias considerando el desarrollo de la actividad en la cuenca neuquina.

También adelantan que desde CEPH propondrán al ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación que dirige Gabriel Katopodis, a fin de conformar una comisión técnica que integre a los sindicatos del sector para relevar «los caminos internos de los yacimientos y eventuales medidas de prevención que corresponda implementar».