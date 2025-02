«Ya Me Cansé»: Valentino Merlo cantó su próxima canción en la previa de la Fiesta de la Confluencia: escuchala

Valentino Merlo habló sobre su visita a Neuquén y su futuro en la música, en la conferencia de prensa de la Fiesta de la Confluencia, previo a su show. Anticipó que lanzará una nueva canción con artistas que se llama «Ya Me Cansé».

«Vamos a sacar un cuarteto nuevo. Se llama Ya me Cansé, un tema en colaboración para Córdoba«, contó a Diario RÍO NEGRO. Aseguró que es «un cuarteto hermoso para bailar, para disfrutar, para todos los dolidos», agregó.

Mencionó que no la cantará en su show, pero se animó a entonar unas estrofas: «Ya me cansé, solo vuelve que te quiero ver, tu perfume se quedó en mi cama y ya perdí la calma, hoy te quiero ver».

Acerca de su visita a Neuquén. «Llegamos ayer para disfrutar y conocer, para recibir el cariño de la gente», expresó. «Recorrí muchas cosas, me gustaría recorrer más y tomarme el tiempo… venir de vacaciones», contó.

Dijo que es un lugar lindo, tranquilo y que transmite paz. «Amo a la gente de Neuquén«. Habló sobre su sorpresa a la gente horas atrás, donde apareció en medio del predio para saludar a todos.

«Fuimos a buscar un helado porque hacía mucho calor… estaba lleno de gente, yo me esperaba otra cosa y cuando lo vi a todos me puse muy contento, me encanta estar con la gente y sacarme fotos, es una forma de respeto a ellos porque hoy soy quien soy por mis fans», cerró.