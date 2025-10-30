ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

¡Ya tiene dueña! La moto Vespa 0 km sorteada por Diario RÍO NEGRO fue entregada a una lectora de Carmen de Patagones

Desde la agencia de Diario RÍO NEGRO en Viedma, se entregó el premio del sorteo que convocó a miles de lectores en toda la región.

Redacción

Por Redacción

Verónica Schwindt recibió su Vespa 0 km del Diario RÍO NEGRO y Liess Motos. Foto: Pablo Leguizamon.

Verónica Schwindt recibió su Vespa 0 km del Diario RÍO NEGRO y Liess Motos. Foto: Pablo Leguizamon.

Este jueves, desde la agencia del Diario RÍO NEGRO en Viedma, se entregó la moto Vespa VXL 150 0 km, sorteada entre los lectores de la edición impresa en alianza con Liess Motos. La ganadora fue Verónica Schwindt, oriunda de Carmen de Patagones y maestra jardinera.

«Me llamaron y al principio no entendía nada. Me dijeron ‘te ganaste la moto’ y fue una sorpresa enorme, porque ni me acordaba que había llenado los cupones. Los completé, los llevé, pero jamás imaginé que realmente iba a ganar», contó la ganadora, que recibió el premio este jueves en la agencia de Diario RÍO NEGRO en Viedma.

Momento de emoción: Verónica recibe las llaves de la Vespa 0 km sorteada entre los lectores del diario. Foto: Pablo Leguizamon.

Verónica, lectora habitual de la edición impresa, completó los cupones del sorteo y los entregó sin imaginar el resultado. «Fue una gran sorpresa, no lo podía creer», dijo emocionada.

La emoción de Verónica y su familia al recibir la Vespa 0 km. Foto: Pablo Leguizamon.

Schwindt tiene 36 años, es maestra jardinera y vive en Carmen de Patagones junto a su pareja y sus dos hijos, Uma y Nereo. Su rutina diaria incluye cruzar a Viedma para trabajar en un jardín maternal, un recorrido que forma parte de su día a día entre ambas orillas del río.

El gran premio del sorteo, una Vespa 0 km, llegó a las manos de la ganadora en Carmen de Patagones. Foto: Pablo Leguizamon.

Lectores de Diario RÍO NEGRO: los verdaderos protagonistas del sorteo

Durante el mes de agosto, los lectores del diario pudieron participar del sorteo completando los cupones que venían en cada ejemplar y depositándolos en las agencias, estaciones de servicio o entregándolos a su canillita.

El sorteo, realizado junto a Liess Motos, entregó una Vespa VXL 150 0 km, un modelo que combina diseño, confort y eficiencia, y que ya tiene nueva dueña en la Comarca Viedma–Patagones.

La ganadora, oriunda de Carmen de Patagones, posa con su nueva Vespa en la agencia del diario en Viedma. Foto: Pablo Leguizamon.

«Es la primera vez que gano algo, y que sea una moto así lo hace todavía más especial», expresó Verónica, emocionada tras recibir las llaves del vehículo.


Este jueves, desde la agencia del Diario RÍO NEGRO en Viedma, se entregó la moto Vespa VXL 150 0 km, sorteada entre los lectores de la edición impresa en alianza con Liess Motos. La ganadora fue Verónica Schwindt, oriunda de Carmen de Patagones y maestra jardinera.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios