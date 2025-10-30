¡Ya tiene dueña! La moto Vespa 0 km sorteada por Diario RÍO NEGRO fue entregada a una lectora de Carmen de Patagones

Este jueves, desde la agencia del Diario RÍO NEGRO en Viedma, se entregó la moto Vespa VXL 150 0 km, sorteada entre los lectores de la edición impresa en alianza con Liess Motos. La ganadora fue Verónica Schwindt, oriunda de Carmen de Patagones y maestra jardinera.

«Me llamaron y al principio no entendía nada. Me dijeron ‘te ganaste la moto’ y fue una sorpresa enorme, porque ni me acordaba que había llenado los cupones. Los completé, los llevé, pero jamás imaginé que realmente iba a ganar», contó la ganadora, que recibió el premio este jueves en la agencia de Diario RÍO NEGRO en Viedma.

Momento de emoción: Verónica recibe las llaves de la Vespa 0 km sorteada entre los lectores del diario. Foto: Pablo Leguizamon.

Verónica, lectora habitual de la edición impresa, completó los cupones del sorteo y los entregó sin imaginar el resultado. «Fue una gran sorpresa, no lo podía creer», dijo emocionada.

La emoción de Verónica y su familia al recibir la Vespa 0 km. Foto: Pablo Leguizamon.

Schwindt tiene 36 años, es maestra jardinera y vive en Carmen de Patagones junto a su pareja y sus dos hijos, Uma y Nereo. Su rutina diaria incluye cruzar a Viedma para trabajar en un jardín maternal, un recorrido que forma parte de su día a día entre ambas orillas del río.

El gran premio del sorteo, una Vespa 0 km, llegó a las manos de la ganadora en Carmen de Patagones. Foto: Pablo Leguizamon.

Lectores de Diario RÍO NEGRO: los verdaderos protagonistas del sorteo

Durante el mes de agosto, los lectores del diario pudieron participar del sorteo completando los cupones que venían en cada ejemplar y depositándolos en las agencias, estaciones de servicio o entregándolos a su canillita.

El sorteo, realizado junto a Liess Motos, entregó una Vespa VXL 150 0 km, un modelo que combina diseño, confort y eficiencia, y que ya tiene nueva dueña en la Comarca Viedma–Patagones.

La ganadora, oriunda de Carmen de Patagones, posa con su nueva Vespa en la agencia del diario en Viedma. Foto: Pablo Leguizamon.

«Es la primera vez que gano algo, y que sea una moto así lo hace todavía más especial», expresó Verónica, emocionada tras recibir las llaves del vehículo.