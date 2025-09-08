Diario RÍO NEGRO sorteó una moto Vespa 0km para sus lectores: conocé a la ganadora 

Después de semanas de expectativa, se conoció a la afortunada ganadora de la Vespa VXL 150 0 km, una moto sorteada en alianza con Liess Motos entre los miles de lectores de la edición impresa de Diario RÍO NEGRO, que completaron el cupón y apostaron por una moto que combina estilo, comodidad y eficiencia. En esta ocasión, nos complace anunciar que la ganadora fue Verónica Schwindt.

Desde el 10 hasta el 31 de agosto, cada ejemplar del diario incluyó un cupón en la contratapa. Los participantes tuvieron que completarlo con sus datos y depositarlo en las urnas habilitadas en las agencias de RÍO NEGRO, estaciones de servicio Global Oil, kioscos adheridos o entregarlo directamente a su canillita. Verónica participó y ganó este sorteo para lectores de la edición impresa de Río Negro.

“Me llamaron hoy en la mañana. Justo estaba en mi trabajo y no lo podía creer cuando me dijeron que era del diario. No entendía nada», contó a RIO NEGRO RADIO la mujer que todos los domingos compra el diario y fue la afortunada de ganar el sorteo.

Schwindt tiene 36 años, es maestra jardinera y vive en Carmen de Patagones junto a su pareja y sus dos hijos, Uma y Nereo.

Su rutina, a demás de disfrutar con su familia, está marcada por los viajes que realiza para ir a su trabajo. «Trabajo en un jardín maternal en Viedma. Todos los días cruzo de un lado a otro», contó.

Recordó como cada domingo durante estas últimas semanas llenaba el cupón casi sin expectativas, pero siempre con un poquito de esperanza. «Lo completaba y lo dejaba, nunca me imaginé que me iban a llamar”, manifestó.

Para ella, este premio tiene un sabor especial: “Es la primera vez que gano algo, por eso cuando me llamaron me emocioné un montón, porque es un premio tan particular”.

Este gran regalo, una Vespa VXL 150 0 km que combina elegancia, comodidad y funcionalidad, hoy llegó a las manos de la persona indicada. Verónica, la maestra jardinera que a partir de hoy vivirá una rutina distinta marcada por la sorpresa y la alegría de viajar a su trabajo y disfrutar paseos arriba de su nueva Vespa.