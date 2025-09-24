Con el bono VMOS, Río Negro licitará la Ruta 69 hacia Vaca Muerta y financiará un hospital en Barda del Medio

El Gobierno de Río Negro anunció obras financiadas con el bono VMOS. Se trata de la construcción de un nuevo hospital en Barda del Medio y la licitación de la Ruta 69 hacia Vaca Muerta.

Con respecto a la reconstrucción de la ruta provincial, el Ejecutivo provincial informó que se licitará el próximo 21 de octubre en Campo Grande. El proyecto será financiado a partir del acuerdo de la provincia con las empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.

Se trata de una vía estratégica que conecta el Alto Valle rionegrino con el núcleo petrolero en Neuquén. En los últimos años registró un marcado incremento del tránsito, especialmente de vehículos pesados.

Foto: Gentileza.

Con una extensión de 10 kilómetros, esta ruta atraviesa las localidades de Villa San Isidro, Villa Manzano y El Labrador, dentro del municipio de Campo Grande.

Dentro del proyecto se incluye:

• Reconstrucción total de la calzada existente.

• Nueva dársena de pesaje en El Labrador, para el control del transporte de carga.

• Intersección canalizada de hormigón en el acceso a Villa Manzano, sobre calle Pacheco: incluirá isletas centrales, carriles exclusivos para giros y eliminación del actual semáforo, facilitando el ordenamiento del tránsito local.

• Nuevas dársenas para colectivos, reubicación de garitas y semáforos.

• Incorporación de nueva luminaria, señalización vial, y mejoras en banquinas, veredas y defensas metálicas.

• Implementación de desvíos provisorios y señalización transitoria durante el desarrollo de la obra.

El presupuesto oficial es de $3.299.755.701 y cuenta con un plazo de ejecución de 210 días corridos.

Se abrieron los sobres para la construcción de un nuevo hospital en Barda del Medio

El gobernador Alberto Weretilneck encabezó el acto de apertura de sobres para la construcción del nuevo hospital de Barda del Medio.

Se presentaron dos ofertas para hacer la obra: Quatro S.R.L. por $8.377.882.251,68 y Constructora Mocciola por $8.989.049.080.

El proyecto contempla un edificio con sectores diferenciados para hospitalización, consultorios ambulatorios, guardias y emergencias.

El mismo tendrá un área de emergencias activa las 24 horas con triage, salas de rayos X, shockroom y espacios de observación.

También dispondrá de consultorios externos de distintas especialidades, entre ellas odontología y ginecología, además de un sector de atención primaria con vacunatorio, extracciones y farmacia.

Render del nuevo hospital en Barda del Medio. Foto: Gentileza.

Weretilneck indicó que el financiamiento surge del acuerdo alcanzado con las empresas que desarrollan Vaca Muerta Sur y destacó: «Es una tranquilidad para las familias de Barda del Medio y Cordero. No sólo atenderá las demandas actuales, sino que permitirá prever el crecimiento poblacional y productivo de toda la zona”.

Por su parte, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, señaló que se trata de “un momento histórico” para la localidad y explicó que el hospital estará diseñado para dar respuesta inmediata a la comunidad, con atención en vacunación, prevención, radiología y accidentología.

“Va a ser el primer lugar al que recurrirán los vecinos y vecinas, con capacidad para resolver la mayoría de las consultas y con un rol estratégico en la red sanitaria, complementando a los hospitales de Cinco Saltos y Cipolletti”, aseguró.