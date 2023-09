Zgaib, ministro de Salud de Río Negro: «los hospitales siguen con las guardias y los quirófanos abiertos»

El ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, habló con RÍO NEGRO RADIO tras el informe periódistico sobre el difícil estado de la salud pública en cinco hospitales de Río Negro, la polémica por la difusión del Ejecutivo provincial de un listado de rangos salariales de trabajadores de la salud y las protestas que generó por parte de gremios los gremios ATE y Asspur.

«Uno está en el día a día de los hospitales, después de nueve años y medio, casi diez, en relación con los directores, con el equipo al minuto con ellos y cuando hay dificultades, con más razón. En este contexto, es complicado tener una licitación abierta, hacer una compra para el hospital que maneja un fondo , requiere estar con la información minuto a minuto, lo que tenemos lo que no tenemos, lo que falta se resuelve», admitió el funcionario provincial.

«A pesar de esta situación, de lo complejo que está, los hospitales siguen con la guardia abierta, con los quirófanos abiertos«, destacó, «entonces uno entiende los juegos y las necesidades. Por supuesto, nunca estuvo cubierto todo el cien, pero tampoco estamos en el otro extremo claramente».

Zgaib explicó que los hospitales tienen un fondo de funcionamiento de acuerdo a la categoría, ellos lo rinden y el Ministerio se los transfiere todos los meses, en dos o en tres rendiciones, según el monto. Después cobran por el Fondo de Obras Sociales lo que facturan, que ahora que empezaron a cobrar mucho mejor de la Superintendencia de Salud. «Con eso se mantienen los hospitales, además, nosotros compramos medicamentos, reactivos y demás. Lo que no compramos nosotros compran ellos», señaló

El ministro admitió que «puede ser que haya habido algún faltante puntual en algún momento. Hay mucha más dificultad hoy para conseguir y para comprar pero nunca estuvieron desabastecidos, de ninguna manera. No hace falta más que ir a una guardia, a una farmacia, a un hospital y ahí van a ver si tenemos o no tenemos medicamentos y si seguimos atendiendo o no».

Con respeto al crecimiento de la demanda expuso que «mucha gente que tiene obra social que antes tenía la posibilidad de elegir un privado hoy elige el hospital porque no puede pagar el copago. No puede pagar el plus, para una consulta, un estudio, un laboratorio, una cirugía. Todo esto se vuelca en el hospital público y nosotros la puerta se la abrimos pero va a tener que esperar».

Escuchá a Fabián Zgaib en RÍO NEGRO RADIO:

