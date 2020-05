Solo 5 pacientes contagiados en Bariloche, pero recuerdan que el virus sigue circulando

Después de haber concentrado la mitad del total de personas contagiadas en la provincia, en Bariloche solo quedan 5 personas enfermas por la COVID-19, que transmite el coronavirus.

De todos modos, la secretaria de Políticas Públicas de Salud de la provincia, Mercedes Ibero, exhortó a los habitantes de esta ciudad a no bajar la guardia en los próximos días.

“El virus sigue estando en la provincia, hay muchas ciudades con circulación viral”, advirtió Ibero. “Por más que tengamos que salir, no nos olvidemos que el coronavirus todavía no se fue”, enfatizó en la conferencia de prensa que brindó esta noche de martes.

Ibero destacó que los 9 pacientes (5 mujeres y 4 hombres) que recibieron este martes el alta médica son de Bariloche. Por eso, hay por el momento 5 personas contagiadas y 1 en Dina Huapi.

En Bariloche hubo hasta el momento 78 personas que contrajeron la enfermedad desde que se detectó el primer caso positivo en la provincia, el 6 de marzo pasado. De ese grupo, 73 personas se recuperaron y ya volvieron a sus hogares.

Ibero dijo que este martes se descartaron 30 casos, porque los resultados de los hisopados dieron negativo. En ese grupo de los descartados hubo 14 personas de Bariloche, 1 de Dina Huapi y 1 de El Bolsón.

“Sabiendo que en muchos municipios se está abriendo la posibilidad de salir y más allá de que tenemos muchas más altas que pacientes internados, es muy importante que entiendan que el virus no se fue, que no estamos de alta, que no estamos sin virus”, recordó Ibero.

“El virus sigue estando en la provincia, hay muchas ciudades con circulación viral y por más que tengamos que salir no nos olvidemos que el coronavirus todavía no se fue”, insistió.

Sostuvo que una de las claves para evitar la propagación del virus es que la persona que fue contacto estrecho de un caso confirmado, “que no se mueva de casa”.

Al momento de evaluar el comportamiento de los rionegrinos en esta pandemia, Ibero mencionó que “hay de todo”. “Hay lugares donde la gente realmente es consciente y no se mueve de la casa, hay lugares donde la gente se junta a tomar mates y a comer asado, hay lugares donde los chicos que vienen de Buenos Aires, sin terminar de cumplir el aislamiento, visitan a sus abuelos”, comentó.

“Todas esas cosas pasan en nuestra provincia. Si todos ayudamos un poquito, y más ahora que se empieza a abrir todo, vamos a tener mucha menos replicación viral”, manifestó.

Respecto a los rionegrinos que regresaron estos días a sus ciudades, Ibero dijo que desde el Ministerio de Salud hay un número de teléfono desde el que se los llama “para ir constatando si aparecen síntomas y que sigan en sus domicilios”.

“En algunos lugares se va a los domicilios a ver cómo están y una vez que terminan los días de aislamiento se los notifica que terminó su tiempo de aislamiento”, explicó.

Calificó como “una gran medida” los cordones sanitarios que se implementaron en zonas donde se habían disparado los casos positivos. “Fue una excelente medida, si seguirá o no, será una decisión que se tomará mañana”, expresó.

En la provincia hubo hasta el momento 259 personas que contrajeron la enfermedad de las cuales 135 se curaron y aún quedan 115 contagiados. Mientras que 9 personas murieron tras haberse contagiado.

Los casos positivos se distribuyen: (5 de Bariloche, 27 de Choele Choel, 11 de Cipolletti, 22 de Lamarque, 6 de Allen, 1 de Dina Huapi, 12 de General Roca, 14 de Luis Beltrán, 7 de Villa Regina, 9 de Chimpay y 1 de Coronel Belisle).