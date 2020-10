Solo una de 17 aspirantes llegó a la final para ser fiscal en Cutral Co

Es la cuarta vez que Ana María Mathieu concursa para ser fiscal. También intentó ser defensora del Niño, la Niña y el Adolescente. Lo singular en esta ocasión es que se trata de la única participante que completó las tres etapas del proceso en el Consejo de la Magistratura. Lo cual no le garantiza haber ganado, aunque en estos tiempos todo es posible.

Mathieu, nacida en Buenos Aires, vive en Cutral Co desde el 2002 y trabaja en la fiscalía desde el 2003. Es la encargada de la oficina de atención al público y asignación de casos.

En agosto, cuando empezó el concurso para fiscal del caso de Cutral Co, era una de las 17 inscriptas. Porque no completaron los datos requeridos, porque perdieron interés, por razones que se desconocen, 11 desertaron sin presentarse siquiera a la primera etapa del certamen.

Otros cuatro abandonaron tras conocer el puntaje que los consejeros les asignaron por antecedentes, de modo que a los exámenes escrito y oral, segunda etapa, se presentaron sólo dos concursantes: Mathieu y María Montiel.

Montiel había cumplido una condena por asociación ilícita en Entre Ríos, y el Consejo de la Magistratura la excluyó por no presentar a tiempo su certificado de antecedentes penales.

Así, Mathieu llegó como única participante a la última etapa del concurso: la entrevista personal. Su puntaje hasta ahora: 39,03 en total sobre 80 posibles (9,03 por antecedentes, 14 por el examen oral, 16 por el escrito).

La entrevista laboral se concretó este martes a la mañana y fue transmitida en vivo por la página del Consejo de la Magistratura en Facebook. Los consejeros ya la conocen, pasó por el mismo trámite en julio del año pasado cuando compitió por la defensoría que hoy ocupa Lautaro Arévalo.

Aquella vez dio definiciones más de fondo: se pronunció en contra de la interrupción legal del embarazo, dijo que le gustaba la materia civil y tuvo que explicar por qué una empleada la denunció.

Robos simples y hurtos

El martes habló al principio de estadísticas. Dijo que el 80% de las denuncias que ingresan a la fiscalía son por "robos simples, hurtos y daños", y que en esta época "el 40%" son por propagar una enfermedad contagiosa.

Los delitos más graves, contra las personas, ocupan el 9%. Y en los primeros dos bimestres del año, la comisaría de la Mujer de Cutral Co recibió 33 denuncias vinculadas con violencia de género: "desobediencia a una orden judicial, lesiones y amenazas", enumeró.

Bandas y narcotráfico

El consejero Marcelo Inaudi (Juntos por el Cambio) le dijo que las estadísticas están bien, pero le preguntó qué pasaba con las bandas armadas y el narcotráfico.

Cutral Co es una ciudad con profundos problemas sociales, que vienen de una historia compleja en la que se mezclan una economía dependiente de la extracción de hidrocarburos, intereses políticos y gobierno de una familia, los Rioseco, que hace equilibrio entre los grandes partidos.

La entrevista se pudo seguir en vivo a través de la página del Consejo de la Magistratura.

Mathieu reaccionó ante la pregunta y dijo que "es una sociedad muy compleja, hay delitos muy graves que se repiten. Influyen factores de la droga pero fundamentalmente el alcohol, la educación, las políticas públicas, la desarticulación familiar".

Reconoció además que "hay barrios peligrosos que hasta la policía no ha podido ingresar, pedimos la colaboración de los grupos especiales". También "es difícil encontrar testigos y darles protección".

Equipo nuevo

Isabel López Osornio (representante de los abogados) tuvo que preguntarle cuatro veces, hasta que logró hacerse entender, cómo articularía con otros organismos para prevenir casos de violencia de género y ayudar a jóvenes en estado de vulnerabilidad. Gustavo Mazieres (Frente de Todos) quiso saber si propondría cambios en la forma de trabajo.

En líneas generales, la aspirante dijo que está conforme con la coordinación con la comisaría de la Mujer y la defensoría de los derechos del Niño, la Niña y el Adolescente. Puntualmente, le gustaría armar un nuevo equipo en la fiscalía y trabajar en forma directa con la gente.

Sergio Gallia (MPN) le hizo una pregunta de compromiso, Monserrat Morillo (Colegio de Abogados) se limitó a elogiarla por su examen oral y el sorprendente Claudio Domínguez (MPN) permaneció en silencio.

Cutral Co, como Rincón

En Cutral Co el ministerio público está descabezado (acaba de empezar el proceso de Jurado de Enjuiciamiento contra el fiscal jefe Santiago Terán), hay tres fiscales del caso y el cargo que se concursa fue creado para calmar los reclamos luego de una de las tantas manifestaciones por graves episodios de violencia.

En eso, Cutral Co y Rincón de los Sauces (de mínima infraestructura judicial) son casos idénticos.

También se parecen en lo difícil que resulta conseguir interesados en cubrir la vacante.

No se sabe si este concurso se declarará fracasado o si le darán el puesto a Mathieu, quien deberá pasar por el filtro de la Legislatura. Está claro que no revolucionará al ministerio público, pero también se sabe que la respuesta a los problemas de Cutral Co no vendrán de la justicia penal.