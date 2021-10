Solorza aprovechó los entrenamientos de cara al debut en el Mundial de Superbike

Marco Solorza bajó sus registros en cada salida en el histórico estreno en el Mundial de Superbike en el autódromo El Villicum, en San Juan.

El piloto de Cinco Saltos, con una Kawasaki del Outdo TPR Team Pedercini Racing, bajó casi un segundo y medio entre las dos tandas de entrenamiento.

Con una moto desconocida y que no es el grupo de avanzada, Solorza quedó 20 y aprobó su debut porque la única referencia era Luciano Ribodino, a que superó con comodidad. Leandro Mercado quedó 18.

"Antes que nada estoy muy feliz de haber salido a pista después de algunas complicaciones por el tema de la homologación del casco. Pudimos salir y eso nos pone muy felices. La moto es muy diferente a lo que estoy acostumbrado, así que el objetivo del día fue trabajar en la adaptación", señaló el rionegrino en diálogo con Carburando.

