Star Wars lo hizo de nuevo: su videojuego más reciente, un éxito con mucha Fuerza

Tras una larga espera, entramos en la semana del estreno del episodio IX de Star Wars, el que le pondrá punto final a la historia de los Skywalker. Con el hype lógico que despierta la historia de George Lucas, no es de extrañar que días atrás se haya estrenado Jedi Fallen Order, un nuevo videojuego de la saga.

Esta nueva apuesta de Respawn Entertainment cuenta con el particular motor gráfico Unreal Engine 4. La aventura se ubica entre los episodios III y IV, más precisamente después de la ejecución de la Orden 66, aquella purga de los Jedi impulsada por el Emperador Palpatine.

En este caso nos pondremos en la piel de Cal Kestis, un joven Padawan que logró escapar de la matanza y se ocultó en el planeta Bracca, donde se oculta como trabajador chatarrero.

Allí, Cal intenta evitar cualquier contacto por parte del Imperio, ya que es perseguido por dos aprendices de Darth Vader, de nombre Segunda Hermana y Noveno Hermano.





Durante una pelea, Cal es rescatado por Cere Junda, una ex Caballera Jedi. Y es allí, a bordo de una nave llamada Mantis, que comienza la aventura de nuestro héroe.

A lo largo de cinco planetas (y algunas localizaciones secretas más), tendremos que llevar a cabo nuestra misión de encontrar y ayudar a distintos jóvenes sensibles a la fuerza, para que la Orden Jedi no caiga por completo.

Lo interesante de este juego es que si bien lleva una historia lineal y hay misiones que completar, entra en la categoría de mundo abierto, puesto que el jugador avanza conforme a su gusto.



El apartado gráfico roza la perfección, aún con algunos desbalances de textura en juego.



Así las cosas, es posible realizar una misión y luego quedarse explorando un planeta, algo más que interesante considerando que hay varios secretos e ítems para recolectar.

Podríamos contar mucho más, pero evitaremos los spoilers. Eso si, una recomendación: si pueden, pruébenlo. Vale cada minuto jugado, desde el aspecto gráfico hasta la historia, pasando por la jugabilidad.

Dicho esto, también hay que recordar que la saga de Star Wars contó con una gran cantidad de videojuegos. Muchos fueron de calidad media para abajo, pero hubo varias joyitas interesantes que rescatar. Por eso, repasamos cinco títulos que fueron trascendentales para la historia de esta franquicia.



Súper Star Wars (1992)



A la distancia se ve rudimentario, pero en aquella época y para una consola diruptiva como la Súper Nintendo, fue una gran adaptación de la saga.





En este caso, el usuario manejaba a Luke Skywalker en su aventura, que se enmarcaba durante la trilogía original. También permitía controlar a Han Solo y a Chewbacca. Gran título.



Star Wars: Knight of the Old Republic (2003)



“Knights of the Old Republic” es, para muchos, el mejor de todos los juegos que tuvo la saga. Fue multiplataforma, pues salió para PC y Xbox, y luego tuvo una versión Android en la actualidad.





En este caso hablamos de un RPG ambientado 4 mil años antes del surgimiento del Imperio, contando parte de la historia fundacional de la República.



Star Wars: Battlefront 2 (2005)



Desde una campaña solitaria hasta un multijugador con 64 participantes, tuvo todo para el momento en que fue lanzado.





Uno de los grandes atractivos para aquella época fue el amplio catálogo de héroes y villanos de la saga disponibles.



Star Wars: The Force Unleashed (2008)



El primer salto gráfico interesante, en este caso para la generación de la Playstation 3 y Xbox 360.





Aquí, uno de los puntos centrales fue la gran historia, ya que el usuario controlaba a Starkiller, el aprendiz secreto de Darth Vader entre los episodios III y IV.



Star Wars: Battlefront (2015)



Fue un retorno con gloria de la saga al mundo de los juegos, sobre todo para la generación actual, donde había un hueco grande.





Aquí se pudo disfrutar de un motor gráfico impecable para un shooter online que exploró todo el universo de Star Wars