Storioni y los sindicatos: cautela sobre el posible regreso a las escuelas

Neuquén no tiene aún fecha de regreso a las aulas. Foto: Archivo.

La ministra de Educación, Cristina Storioni, junto a su gabinete, se reunió durante el día con los distintos gremios de trabajadores que forman parte de la comunidad educativa para "dialogar" sobre el regreso a clases. La base de discusión fue el documento “Camino a la Escuela Presencial” que empezaría a delinear como podría ser la vuelta a las aulas. No se arriesgaron fechas y se insistió en que el retorno a la educación presencial esta atado a la situación sanitaria y los "consensos".

Continuando con la agenda de trabajo en búsqueda de una gran concertación para avanzar en la planificación del posible regreso a la escuela presencial, esta mañana Storioni y parte del gabinete educativo mantuvo cuatro reuniones con los diferentes sindicatos de la provincia: la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP); y la Asociación de Trabajadores de la Educación del Neuquén (ATEN).

En ellas, la ministra resaltó que “no impulsaremos la apertura de ninguna escuela que no esté en condiciones o ubicadas en contextos epidemiológicos delicados en sus localidades”. A la vez que explicó que “estamos preparando las propuestas para que, el planteo del regreso a la escuela que se está analizando a nivel nacional y jurisdiccional, sea el resultado de acuerdos y de decisiones que estamos construyendo en conjunto; de ninguna manera será con imposiciones”.

Asimismo, afirmó que “la dinámica que el virus está proponiendo, hace que las decisiones se vayan adaptando, priorizando siempre la salud de la sociedad”.

Las reuniones surgieron tras que el gobernador Omar Gutiérrez anunciara que se está trabajando en un esquema para el regreso a la presencialidad. En este sentido, Storioni destacó que es importante para el poder Ejecutivo, que los sindicatos puedan tener la información directamente en una reunión de estas características para que se realicen aportes a la propuesta plasmada en un documento formal, a fin de pensar en conjunto el posible regreso a la escuela física.

La base de las reuniones fue el documento “Camino a la Escuela Presencial”, que tal como explicaron desde Provincia, tiene como disparador el protocolo federal aprobado en el Consejo Federal de Educación, con el Ministerio de Educación de la Nación, las 24 jurisdicciones y los 5 sindicatos nacionales.

“Hasta ahora nosotros no habíamos impulsado ningún documento formal acerca del presunto, posible, regreso a la escuela presencial. Hoy nos reunimos para poder darle la formalidad pertinente, para lo cual invitamos a los sindicatos y a otras organizaciones a fin de que realicen aportes, y lo ponemos a consideración porque entendemos que es importante en momentos tan críticos y en contextos de tanta incertidumbre la búsqueda de consensos y concertaciones”, explicó Storioni.

También aclaró que “en el renglón cero, de este documento, está el informe epidemiológico que brindan los equipos de expertos del ministerio de Salud de la provincia del Neuquén”. En este sentido aseguró que “no impulsaremos la apertura de ninguna escuela que esté en una situación donde, epidemiológicamente, haya una contrariedad" y que "no se impulsará la apertura a la presencialidad, si el estado epidemiológico no es cero”.

La ministra de Educación detalló que el documento se trata, en parte, de lineamientos para el posible regreso a la escuela. En este sentido, se informó que una de las primeras definiciones es que no necesariamente se volverá a la presencialidad todos al mismo tiempo y que no se impulsará un regreso apresurado. “Estamos tomando decisiones con mucha prudencia, con procesos graduales, con muchos análisis y análisis que nos va marcando la actualidad epidemiológica”, explicó la titular de la cartera.

También se señaló que el trabajo es en vista a que la pandemia todavía puede extenderse. “Esta no es una situación que termina en treinta días. Tenemos claro y es una definición también de la agenda que, hasta tanto no exista una respuesta farmacológica, ya sea una vacuna, una pastilla o lo que sea que nos permita protegernos, nosotros conviviremos en un sistema educativo que va a tener tres estados dentro de sí, el presencial, el no presencial y el combinado”, apuntó Storioni.

Los sindicatos, por su parte, valoraron la apertura del espacio y se comprometieron a analizar el documento incial para aportar propuestas.

Algunos de los temas de preocupación que expresaron los gremios fueron: transporte; trabajadores y trabajadoras de riesgo; limpieza y desinfección; capacitación y formación del personal docente, no docente y auxiliares de servicio; jornada laboral; infraestructura; seguridad e higiene; la necesidad de que se garantice la salud de la comunidad educativa y que se garanticen los “puentes de igualdad” para sostener las trayectorias escolares.

También, las agrupaciones de trabajadores sostuvieron la importancia de no apresurar el regreso a clases en la escuela física, especialmente teniendo en cuenta las indicaciones y recomendaciones del Ministerio de Salud nacional y provincial.

"Nuestra intervención, por un lado, giró en torno del compromiso para analizar dicho documento y observar que garanticen los derechos de salud, sanidad e infraestructura para lxs trabajadorxs y lxs estudiantes en la potencial presencialidad", posteó ATEN en sus redes.

Aunque agregó: "Por otro lado, y dado la continuidad de las clases no presenciales, hemos exigido que se garantice la universalidad de las mismas, el nombramiento de todos los cargos y horas faltantes, el mantenimiento de los edificios escolares y el pago en tiempo y forma de los salarios. También hemos solicitado la reapertura de la mesa salarial suspendida por la pandemia".