Su hija se ahogaba y la salvó su vecino bombero en Loncopué

El accionar y el saber de un bombero voluntario en Loncopué salvaron la vida de Martina, una niña de dos años que se había atragantado con una golosina. Remigio Sanhueza fue el héroe de la menor y su mamá agradeció el acto de su vecino que hizo que la situación no pasara a mayores.

“Escuche unos gritos y salí afuera a ver que pasaba cuando vi a la mamá con su pequeña que presentaba problemas respiratorios” contó el bombero en el programa Reflejo Neuquino de RTN.

Fue ahí que tomó a Martina y le realizó las maniobras de reanimación para que pueda volver a respitar.

"La encontré media moradita porque no podía respirar. Le pregunté que había pasado y me fijé si tenía flema o alguna obstrucción en la boca, pero no había nada", contó Sanhueza.

Tras lo ocurrido, Marcela Yaneth Zuñiga, la madre de Martína, posteó en su cuenta de Facebook un sentido reconocimiento al héroe de su hija

“Primeramente darle gracias a Dios por mi hija que está bien!! Y segundo a mi vecino Remigio... que hoy le salvo la vida.. si no fuera por el no sé que seria de ella... cómo mamá en situaciones de ahogamiento no sabemos que hacer y nos abatatamos.. y desesperamos mientras el tiempo corre y es peor.. pero gracias a Dios no pasó a mayores.. eternamente agradecida vecino!! Le debo la vida” escribió Zuñiga.