Sugerencias neuquinas

Neuquén

Tanto el gobierno provincial como la Municipalidad están implementado nuevos impuestos a las empresas, instituciones bancarias, etc, y condonando deudas a las pymes y comerciantes afectados por la pandemia.

Muy buena idea, pero a mi parecer incompleta, por eso me llamó la atención que Acipan, no haya arrimado ideas para mejorar las propuestas.



Por ejemplo, habría que crear un impuesto a todas las empresas de otras jurisdicciones, que venden on-line en la zona pues son muy largas las colas en los correos, fuga de divisas a grandes capitales, concentración de riqueza etc, etc, que se podría evitar cobrándoles el impuesto y de paso disminuir el interés de la gente por comprar en otros lugares, favoreciendo a los comerciantes locales.



También que se elimine la prohibición de estacionar a la mañana en el microcentro, zona bancaria y el corredor Av. Argentina/Olascoaga. Esta norma fue creada en 2001 entre otras razones por la ¡seguridad bancaria! cuando crearon el “corralito”.



El que suscribe, junto a comerciantes afectados, nunca fuimos escuchados en las presentaciones al intendente y Concejo de ese año. Además, en esa época había pocos bancos y concentrados en la misma zona, hoy hay por toda la ciudad. Por si Acipan o el gobierno no lo saben, en el microcentro se pagan los alquileres más altos de Neuquén. Si no dejan estacionar a la mañana, es el combo perfecto para alejar a los clientes y que vayan a los grandes supermercados, pues allí estacionan sin dificultades.



Esperemos que el intendente nuevo, que viene con mucho empuje, tome cartas en el asunto y escuche a la gente y a los comerciantes locales.



Hernán Caire

DNI 5.262.288