Sugerencias para el gobernador

Neuquén

30 de junio y 3 de agosto, fueron las dos fechas que me publicaron aquí cartas, sugerencias que también le envié a usted.

No se debe más restringir horarios y circulaciones, no da resultado. A las pruebas me remito: seis meses y colapso.



Basta de asesorarse con gente que no utiliza la lógica y el sentido común.

No está educada y preparada la mayoría de la población para afrontar la responsabilidad de cuidarse y cuidar a los demás.



Si la única manera posible es controlando en todo lugar y en todo momento lo que todos ya sabemos -barbijo, distancia social, etc.- esto se puede lograr distribuyendo a personal de Ejército, Gendarmería y Prefectura por todos lados, incluso sin armamento para que cuide a la gente y le indique cuándo estén infringiendo las normas.



Hay que entender que la única manera de controlar a la población, es organizando cuadrículas y rondines con personal militar las 24 hs, pues la Policía está saturada y con personal contagiado.



Señor gobernador: saque a todas las fuerzas armadas urgentemente a ayudar a la gente. Se están muriendo muchísimas personas por falta de atención, ¿qué espera? Hay que ponerse los pantalones largos y actuar urgentemente.



El 16 de abril de este año le presentaron a la ministra Andrea Peve una tremenda solución para que no se sature el sistema como está ocurriendo en estos momentos.

El “cordón sanitario móvil” son módulos sanitarios que se pueden adjuntar a todos los hospitales de la provincia para aliviar las internaciones y descomprimir a los hospitales y, lo principal, evitar muchísimas muertes por falta de atención adecuada. Estos módulos son de fabricación local, de muy bajo costo y se pueden hacer de tres cuerpos cada tres días.



Hernán N. Caire

DNI 5.262.288