Sumario a empleado estatal de Neuquén por una denuncia de violencia de género

Esta mañana se le inició una instrucción sumarial a un empleado estatal de Neuquén, Luis Emilio Trujillo, quien fue acusado de golpear a su novia. La denuncia repercutió en las redes sociales rápidamente y en la tarde de ayer se hizo viral. Ante esta situación, desde el ministerio de Deportes, donde se desempeña, se realizó la acción administrativa contemplada en el estatuto.

La denuncia que ayer se viralizó en redes sociales indica que, el miércoles a la noche, Trujillo golpeó a su pareja y los gritos alertaron a los vecinos, quienes llamaron a la policía. El hombre fue detenido y al ser liberado, ayer a la mañana, regresó a la vivienda pidiendo hablar con la mujer, pero fue demorado nuevamente.

La denuncia penal del hecho fue realizada ayer, después del mediodía, y dio inicio a una investigación por lesiones leves a determinar si se produjeron en un contexto de violencia de género. Paara esto se buscarán testimonios y se recolectarán otras pruebas que permitirán que la fiscal a cargo, Carolina Mauri, determiné la acusación. Si bien trascendió que hay otras denuncias por violencia de género previas, esto aun no pudo ser confirmado ni descartado.

La coordinadora provincial de Deportes, Claudia Mesplatere, aclaró que el organismo no ha sido notificado por la justicia sobre alguna situación particular y desconocen la situación de Trujillo porque no se ha presentado a trabajar, pero el inicio de la acción sumarial corresponde para comprobar si es real que el hombre incumplió con sus deberes de empleado público, que son obligatorios tanto dentro como fuera del ámbito laboral.

Mesplatere resaltó que la situación se irá desarrollando en las próximas horas, cuando se conozca la situación del empleado y si hay alguna disposición legal.

La publicación tuvo un alto grado de circulación vinculada al reconocimiento público de Trujillo, quien, además de ser empleado en Deportes, también dirige un grupo de treakking y se habría analizado su postulación a los premios "Pehuen" que se otorgan a deportistas neuquinos.

Con la repercusión, también comenzó a circular la convocatoria a una marcha para pedir justicia para la víctima. La movilización se concentrará hoy, a las 18, en el monumento a San Martín.