Taborda: «Siempre confío en que me va a quedar alguna»

Si hay un puesto en la cancha donde Cipolletti tiene alternativas de jerarquía es en la delantera. El Albinegro no se conformó con tener a Juan Pablo Zárate, goleador del campeonato, y a Nicolás Trecco, uno de los talentosos de la categoría.

En el último mercado de pases trajo a Juan Martín Amieva y a Cristian Taborda, lo que le da una competencia exigente en la pelea por ganarse un lugar.

El Mono se incorporó en julio y en su primer partido tras su regreso al club marcó un tanto en el triunfo 3 a 1 contra Huracán Las Heras.

Luego volvió a meter uno en la victoria por el mismo resultado frente a Estudiantes de San Luis y el domingo repitió en el 1 a 0 con Villa Mitre.

Todos goles importantes que sirvieron para sumar de a tres. En la primera parte del certamen hizo dos, de penal, con la camiseta de Sportivo Peñarol.

Ante los bahienses, ingresó a los 12’ del complemento y 20 minutos después anotó de cabeza en el único festejo de la tarde en La Visera de Cemento.

Taborda es consciente de su rol y sabe que tiene que demostrar desde el lugar que le toque. “Uno siempre trabaja para estar, a veces me toca ser titular, lo pude aprovechar cuando jugué. Si voy al banco tengo que estar preparado para ayudar al equipo los minutos que juego”, expresó el atacante en diálogo con Río Negro.

“Cuando entro siempre confío en que me va a quedar alguna. En La Pampa me quedó, con Villa Mitre fueron dos y pude convertir una. Gustavo me pidió que me meta entre los centrales y exija ahí”, agregó.

Sobre la disputa interna con los demás delanteros, Taborda destacó cómo se pueden potenciar entre ellos. “A esta altura del torneo es bueno tener esta competencia porque ninguno puede aflojar, el que lo hace sale. Esa pelea del día a día nos hace mejorar y estar al 100%”, aseguró.

Acerca del triunfo del domingo, el Mono analizó: “Se jugó un partido muy trabado, ellos vinieron a hacer lo suyo. Por suerte pudimos ganar, tuvimos muchas ocasiones en el primer tiempo que sacó el arquero. Sumamos para la pelea, estamos contentos”.

La alegría del plantel y el cuerpo técnico se sintió en el vestuario post partido. Las tres victorias al hilo en La Visera llenan de confianza al Albinegro que se afianza como tercero y sueña con luchar por el primer puesto hasta el final.

“A Madryn y Olimpo también les queda enfrentarse a rivales difíciles, incluso tienen que jugar entre ellos. Nosotros tenemos que tratar de sumar lo máximo posible para aprovechar si ellos se caen”, comentó Taborda. Mientras no le faltan goles, a Cipo le sobra la esperanza.

Contra Desamparados, el viernes

En Cipo, el Albinegro le ganó 3 a 1 a Desamparados. (Foto: Oscar Livera)

Después de la victoria contra Villa Mitre, Cipolletti deberá visitar a Desamparados en San Juan por la fecha 24 en un partido que se jugará el viernes a las 16.

El adelanto se debe a que la jornada 25 se disputará entre semana. Por lo tanto, el Albinegro sería local de Sansinena el miércoles 29 de septiembre.

Además, los jugadores que también se desempeñan en la Liga Confluencia podrán llegar a tiempo para la final de vuelta contra Deportivo Roca del domingo en el Luis Maiolino.

Para el Federal A, integraron la convocatoria Julio Sánchez, Diego Aguirre, Fernando Pettineroli y Oscar Páez. Los cuatro jugaron la ida con el Naranja el viernes, con triunfo 2 a 1 para el visitante.

De cara al partido del viernes, Nicolás Trecco podría meterse entre los titulares tras sumar minutos ante Villa Mitre.