Tango virtual: de las milongas al living de casa

En estado de cuarentena, los artistas tienen que buscar nuevas formas de expresión y lo presencial, ahora es virtual. Tal es el caso de la Compañía Gotan Joven, que conducen Laura Sidera y Mauricio Monzón. ¿Es posible bailar tango de forma virtual? Parece que sí. En diálogo con Río Negro, ambos bailarines nos cuentan cómo:

P: ¿Cómo funciona esta milonga virtual?

Mauricio: Les propusimos a nuestros alumnos, milongueros amigos, que nos envíen un video bailando en sus casas, tanto los que están solos como los que se encuentran en este momento con sus parejas, así nosotros podíamos hacer una compilación. Lo hicimos con tres temas, simulando una tanda de tangos de una milonga real. Los temas elegidos fueron “Bailamos”, “Quiero verte una vez más” y “Paciencia”.

Mauricio y Laura, junto a los bailarines "virtuales".

P: ¿Tienen horarios definidos para reunirse?

M: Estamos a cargo de la Cía. de tango Escuela Municipal Gotan Joven. Nuestra función justamente es formar. Nuestras clases las seguimos dando. Rápidamente, cuando sucedió esto, buscamos una salida para darles continuidad. Primero enviábamos material a los chicos por medio del grupo de Whatsapp y ellos podían hacer prácticas. Luego vimos que pudimos resolverlas mediante la plataforma Zoom. Estamos dando los jueves y domingos a las 17, las hacemos gratuitas ya que dependemos de Secretaria de Cultura.

Uno de los videos compartidos por la pareja para la primera clase virtual

P: ¿Cómo se manejan para bailar sin abrazos?

M: El tango es en pareja, el abrazo y la conexión es lo más importante. En estos tiempos donde mucha gente se encuentra sola en sus casas, muchas parejas de bailarines se encuentran separadas, el tango ha tenido que buscar una salida. Ya muchos se están animando a poner música y bailar, en nuestras clases que estamos realizando en forma online les enseñamos a bailar a moverse solos, les damos ejercicios.

Laura: Hoy el tango se reinventa. Los milongueros somos especiales para transformar lo trágico en algo hermoso. Hoy es una búsqueda más personal, individual así lo planteamos también en nuestras clases.

P: ¿Cómo es enseñar así?

M: En las clases planteamos ejercicios individuales desde la técnica. Y éstos se aplican a la pareja.

L: Este momento que estamos viviendo nos permite trabajar lo individual, nos va hacer muy bien, encuentro muy positiva esta búsqueda. Muchas veces, en el tango, ponemos demasiado énfasis en la pareja y nos olvidamos que si como individuos no estamos en equilibrio y seguros no podemos darle nada al otro. Creo que en la vida nos pasa lo mismo.

#TangoEnCasa solos o acompañados, siempre se puede bailar

P: ¿Cuál fue la repercusión entonces en las redes?

M: La verdad que fue muy grata la respuesta. Los milongueros se vieron bailando juntos e hicieron emocionar a más de uno, incluso aquellos que incursionaron el bailar solos por primera vez.

L: Fue muy importante para todos los que participaron, muchos dejaron sus piyamas, las pantuflas y se loockearon para ser parte de esta propuesta. Se sintieron en escena, fueron parte de una milonga.

P: Parece que tienen seguidores apasionados...

L: El tango mueve pasiones. El ambiente milonguero se encuentra en un estado muy sensible, no sólo por lo que está atravesando en este momento, sino porque posiblemente sea la milonga lo último que vuelva. Ya se habla sobre cómo vamos hacer sin poder tocarnos. El tango no funciona a un metro y medio de distancia, los dos somos uno en un abrazo. Por lo tanto, estas propuestas hacen que no perdamos la conexión. Planteamos la consigna “Sin abrazo, pero unidos”.