Tawil: “Vaca Muerta necesita inversiones extranjeras y ahora”

David Tawil es el CEO interino de Centaurus Energy, una petrolera de origen canadiense que no solo tiene presencia en Argentina sino que desde hace un par de años se sumó al desarrollo de Vaca Muerta. Desde sus oficinas en Nueva York, Tawil dialogó como Energía On acerca de cómo se ve desde la cuna del shale mundial el desarrollo de Vaca Muerta, el impacto que genera la macroeconomía local y las perspectivas a futuro.

P-¿Cómo considera que la pandemia de covid-19 afectó a Vaca Muerta y sus desarrollos?

R- Este año ha sido un gran desafío para la industria en Argentina. Incluso durante los primeros meses del año, antes de la pandemia, la industria se vio desafiada por el incumplimiento de la deuda del país y la proyección de los problemas de la deuda sobre las entidades corporativas, pero también fuimos testigos de una transacción récord en Vaca Muerta en el primer trimestre en Bandurria Sur. Sin embargo, el covid-19 y la corta pero dolorosa guerra de precios del petróleo casi paralizaron la industria petrolera. Si bien, con el repunte moderado del precio del petróleo, hemos sido testigos de un aumento en la actividad de perforación en Vaca Muerta, la industria debe asegurarse de que no hayamos dado un paso adelante y luego dos pasos atrás. Además de la incertidumbre que rodea al repunte económico de la pandemia y un repunte relacionado en el consumo de petróleo, un factor adicional importante que ha tomado forma en los últimos 6-12 meses es la convicción fuerte y explícita de las supergrandes y grandes petroleras de reducir las emisiones de carbono y un mayor enfoque en las energías renovables. Dependiendo de cómo la industria argentina aborde este desarrollo, podría actuar a su favor o en contra.

La firma Centaurus Energy apuesta al desarrollo de Vaca Muerta.

P- Las empresas han comenzado a retomar sus trabajos de perforación y fractura en Vaca Muerta. ¿Qué se puede esperar del nivel de inversiones de 2021?

R- La actividad de crecimiento estará impulsada en gran medida por el precio actual del petróleo y por las perspectivas del petróleo. Actualmente, no hay mucha claridad, debido al hecho de que la reapertura de la economía global aún no está en pleno apogeo. Además, no se puede subestimar la importancia de las acciones de la OPEP + en lo que respecta a los precios del petróleo. Finalmente, para volver a las condiciones que respaldaron la inversión y la actividad de perforación de 2019 la ley federal de energía deberá entrar en vigor para proporcionar un marco claro y confiable para la planificación de inversiones.

P- La caída de la demanda global deprimió los precios. Sigue siendo competitiva Vaca Muerta o necesitará trabajar más en la reducción de costos?

R- Creo que siempre habrá un enfoque en los costos porque el producto básico del petróleo está disponible en todo el mundo y los productores e inversores siempre se esforzarán por lograr una mayor eficiencia y rentabilidad. Y, cuando nos referimos a “costos”, los impuestos y regalías deben ser parte de la conversación; no solo mano de obra y equipo.

P- ¿Cree que las exportaciones de shale oil de Vaca Muerta se mantendrán en el tiempo?

R- El futuro de Vaca Muerta es la exportación. Es innegable que si se quiere realizar el potencial de Vaca Muerta debe incluir las exportaciones porque el consumo de petróleo en el país no puede crecer mucho. Las exportaciones que han ocurrido durante la pandemia son un gran ejercicio para preparar a la industria para el auge de las exportaciones que vendrá, con suerte, pronto.

Tawil advirtió que por la transición hacia energías más limpias Vaca Muerta es un activo que se deprecia, y el gobierno debe actuar en consecuencia.

P- ¿Cómo afecta la macroeconomía argentina a los desarrollos de Vaca Muerta?

R- En mi opinión, la inversión externa es el tema más importante. Por muchas razones, Argentina no puede, por sí sola financiar el desarrollo de Vaca Muerta en un plazo razonable. Debido a que el mundo se está alejando lentamente de los hidrocarburos hacia fuentes de energía renovables y limpias, Vaca Muerta es un activo que se deprecia, y la industria energética en Argentina y el gobierno deben comprender eso y actuar en consecuencia. Se necesita inversión extranjera, y se necesita ahora! Independientemente del destino de los beneficios resultantes, las propias inversiones generarán puestos de trabajo, crecimiento económico, impuestos, etc. que deben ser alentados por el gobierno y la industria.

P- ¿Cómo se imagina el futuro de Vaca Muerta en 5 y 10 años?

R- Mi “sueño” de Vaca Muerta durante los próximos 5-10 años es la realidad de los años 2000-2010 en los Estados Unidos. Fue durante esos años que la industria energética de Estados Unidos explotó y cambió para siempre. En el caso de Vaca Muerta, debido a que el ejercicio ya se completó en Estados Unidos, debería tomar menos tiempo y contener menos riesgo; y, a los precios actuales de Vaca Muerta, el punto de entrada para la inversión es incluso mejor que en Estados Unidos.