Apuestas online: “Crean un imaginario de éxito a expensas de la salud mental”

El streamer Luquitas Rodríguez ironizó días atrás sobre las publicidades de apuestas online, y su video fue viral. En ese marco, el licenciado Ignacio González de Viedma analiza por qué los jóvenes son especialmente vulnerables a este fenómeno, donde las redes y los influencers juegan un papel central. Además, advierte sobre las principales señales de alerta y propone estrategias para abordar la problemática.

P- ¿Qué factores hacen que los jóvenes sean particularmente vulnerables a las apuestas online?

R- Dentro de los factores que contribuyen a la ludopatía en niños, niñas y jóvenes, podemos mencionar, en principio, el temprano acceso a dispositivos. El promedio nacional de acceso a un celular propio ronda los 9 años de edad, pero bueno, para cuando tuvieron uno propio estuvieron usando el de sus padres desde los primeros años de vida. Entonces sucede que los niños acceden a un teléfono inteligente en edades donde el cerebro todavía está en pleno desarrollo y ya se evidenció que está impactando particularmente en el adecuado establecimiento del freno inhibitorio y el autocontrol, que es la base de los consumos problemáticos. También es un factor de riesgo el acceso fácil a las plataformas de juego, donde las restricciones de acceso y la creación de usuarios son prácticamente una ficción. La proliferación de las billeteras virtuales también es un factor de riesgo. Incluso hay que tener en cuenta que muchos videojuegos incluyen mecanismos de azar que simulan apuestas y van poco a poco condicionando a los niños y a las niñas.

P- ¿Qué papel juegan las redes sociales y los influencers en la normalización del juego entre los adolescentes?

R- Hay que tener en cuenta que las redes sociales compiten por nuestra atención. Están diseñadas a fines de que pasemos cada vez más tiempo en ella. Y para entender cómo lo logran hay una palabra clave. La palabra es dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que está vinculado con el placer y la recompensa. Y las redes sociales están construidas con mecanismos de recompensa intermitentes, similares a los videojuegos o a las máquinas tragamonedas. Cada like a una publicación nuestra funciona como una recompensa intermitente que nos hace estar cada vez más y más pendientes a las reacciones que generan nuestros posteos. Podemos decir que las redes sociales son adictivas por diseño. Y en ella se puede ver una gran cantidad de influencers y creadores de contenido publicitados por casas de apuestas legales y no tanto, que bajan una línea o un mensaje que no solo naturaliza, sino que fomenta las apuestas. Y crean un imaginario de éxito a expensas de la salud mental de quienes caen.

P- ¿Qué señales tempranas pueden indicar que un joven está desarrollando una conducta adictiva?

R- Como señales de las consecuencias a nivel de la salud mental, podemos mencionar episodios de ansiedad severa y estrés relacionados principalmente con la necesidad de ganar y con la frustración de la pérdida. La depresión y el aislamiento, con sentimientos de desesperanza, también puede evidenciarse el impacto a nivel académico, junto con dificultades para concentrarse e impacto en el desempeño. Y el riesgo financiero que supone todo esto, puesto que los menores gastan el dinero sin el consentimiento de sus padres, y genera un endeudamiento del que muchas veces nos podemos enterar tarde.

P- ¿Qué tipo de regulación serían más efectivas para prevenir la ludopatía juvenil en el entorno digital actual?

R- Como estrategias de prevención, hoy se habla de encarar en la problemática desde al menos cuatro vértices. Por un lado, la regulación estricta. Entiendo que habría que ser más severos o estrictos en cuanto a la publicidad agresiva de las casas de apuestas, por ejemplo. Otro vértice es la educación digital. No solo regular el acceso de los niños y las niñas a los dispositivos en escuelas e instituciones, sino hablar de los riesgos del entorno digital, trabajar la problemática también dentro de las escuelas. El control parental también es otro vértice, así como los programas de apoyo que desde las organizaciones o desde los organismos del Estado pudieran ayudar en la prevención y en el abordaje.

P- ¿Cómo pueden intervenir las familias y las escuelas para detectar y abordar el problema?

R- En cuanto a las familias, resulta fundamental establecer un lazo de confianza con los niños y las niñas para que se puedan sentir cómodos de hablar de lo que le sucede y reflexionar juntos sobre los riesgos. También es necesario prestar atención a los tips de ciberseguridad, así como revisar las políticas de protección de datos de las plataformas que tengan instaladas en sus celulares los niños, las niñas y los adolescentes. Y la mejor prevención siempre es conocer, saber qué aplicaciones, qué juegos usan y en qué sitios navegan, que las familias estén informadas, es crucial. Por parte de las escuelas es fundamental la capacitación permanente en la temática, promover espacios de talleres entre docentes, con padres y con alumnos, involucrarse en la temática porque no les es ajena y que puedan ser agentes activos de prevención y de contención fundamentalmente.

*Ignacio González reside en Viedma. Es licenciado en Psicología con formación en IA, impacto social y transformación digital. Para promover una convivencia digital sana, el especialista recomendó las siguientes páginas en Instagram: Bienestar Digital OK, Fundación Ambiance y Faro Digital.