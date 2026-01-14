Arancel 0% para importar celulares: qué pasará con los precios a partir del 15 de enero

Desde el jueves 15 de enero, los celulares importados ingresarán a la Argentina con arancel 0%. La medida completa el esquema definido por el decreto 333, que en mayo de 2025 redujo el derecho de importación del 16% al 8% y fijó su eliminación total para esta fecha. El cambio redefine el escenario para fabricantes locales, importadores formales, cadenas de retail y consumidores, en un mercado atravesado por fuertes ajustes de precios, caída de la demanda y competencia con el contrabando.

La eliminación del arancel se implementa luego de una reducción escalonada definida por el Gobierno en dos tramos. En mayo del año pasado se aplicó la primera baja y desde hoy entra en vigencia la eliminación total. El esquema apuntó a modificar el costo de los celulares importados y a generar un nuevo marco de competencia en un mercado que combina producción local, importación formal y una fuerte presencia de canales informales.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, hizo mención a la norma vía su cuenta de X: “A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%. Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos. Dios bendiga a la República Argentina”, publicó.

Durante el período en el que rigió el arancel del 8%, el ingreso de teléfonos importados por vías legales no mostró un crecimiento significativo. Los datos del sector indican que la participación de los equipos importados se mantuvo en niveles bajos dentro del mercado total, mientras la producción local sostuvo su peso relativo. En paralelo, los precios de los celulares y de otros productos electrónicos registraron bajas en términos reales.

En ese contexto, el impacto del arancel cero se analiza tanto por su efecto directo sobre los costos de importación como por su interacción con otros factores que inciden en el precio final, como logística, comercialización, procesos aduaneros e impuestos. El cambio regulatorio también se da en un escenario de ajustes previos de precios, caída de la demanda y tensiones en la oferta global de algunos modelos de teléfonos.

Desde Afarte, la cámara que agrupa a las empresas electrónicas radicadas en Tierra del Fuego, explicaron que el anuncio del Gobierno nacional realizado en mayo implicó un desafío relevante para el sector. A partir de ese momento, las compañías trabajaron junto con gobiernos nacional y provincial, sindicatos y empresas con el objetivo de mejorar la competitividad, reducir costos y ganar eficiencia.

Qué pasó con los precios y qué cambia desde hoy

En materia de precios, desde la industria señalaron que los valores de los celulares bajaron con fuerza durante el último período. Algunos modelos registraron recortes de hasta 30%, impulsados por la caída de la demanda. Sin embargo, advirtieron que esa dinámica enfrenta límites. Por un lado, porque ya el mercado hizo su ajuste; por otro, porque apareció un “cisne negro” que limitaría una mayor baja de precios. Tiene que ver con el gran consumo de memorias informáticas por la demanda de IA. Así como en la pandemia estalló el boom de la minería de criptomonedas y hubo faltantes de chips, ahora la IA impacta fuerte en el mercado de memorias, tanto las RAM como las de almacenamiento-