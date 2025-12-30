Samsung lanza el Galaxy S26 para competirle fuerte al iPhone 17: todo lo que se sabe hasta ahora

El Galaxy S25 hasta ahora es la gama más alta de Samsung. Este tiene notables mejoras en inteligencia artificial, rendimiento y fotografía, manteniendo el diseño característico de sus flagships.

Un celular con cámaras de alta resolución orientadas a lograr retratos más precisos y naturales. Además, incorpora mejoras en Nightography, junto con Audio Eraser y el motor ProVisual Engine, enfocados en optimizar tanto imágenes como videos en condiciones complejas.

Samsung Galaxy S26: fecha de lanzamiento y lo que se sabe hasta ahora

Mientras el Galaxy S25 aún transita sus primeros meses en el mercado, a fines de 2025 comenzaron a surgir filtraciones sobre su sucesor, el Galaxy S26. Según el sitio especializado El Español, Samsung mantendría tanto el precio como la configuración de cámaras de sus modelos actuales, una estrategia que ya aplicó en generaciones anteriores.

De acuerdo con la revista Forbes, el lanzamiento del Galaxy S26 se realizaría el 25 de febrero en San Francisco, una ciudad clave por la fuerte presencia de empresas vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial. Esto marcaría un leve corrimiento respecto de las fechas habituales de presentación.

En cuanto a las cámaras, todo indica que Samsung conservaría la misma estructura que viene utilizando desde la serie S23: una cámara principal de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 12 Mpx y un teleobjetivo de 10 Mpx con zoom óptico 3x. Si bien este esquema no implicaría un salto en hardware fotográfico, las mejoras llegarían de la mano del procesamiento de imagen y la IA.

El mayor avance del Galaxy S26 estaría vinculado al rendimiento. Se espera la incorporación de chips más potentes y memorias RAM LPDDR5X con velocidades de hasta 10,7 Gbps, muy superiores a las actuales. Según Andro4all, todos los modelos mantendrían esta tecnología de RAM y almacenamiento UFS 4.1 o incluso UFS 5.0.

Además, los dispositivos contarían con RAM virtual configurable desde One UI, permitiendo sumar hasta 12 GB adicionales tomados del almacenamiento interno. El Galaxy S26 Ultra podría ofrecer una versión con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, aunque esta variante estaría limitada a mercados donde los flagships chinos con alta memoria tienen mayor presencia.

Otro punto clave es el precio. Las versiones que circulan con más fuerza indican que Samsung buscaría mantener los valores actuales, en línea con la estrategia de Apple, que no habría modificado los precios del iPhone 17. “Sostener el costo de los móviles en 2026 puede ser una jugada inteligente mientras otros fabricantes se ven obligados a aumentarlos”, señalan desde El Español.

Por último, trascendió que Samsung ya inició la producción del Galaxy S26 Ultra, mientras que los modelos base y Plus comenzarían a fabricarse en enero, lo que refuerza la hipótesis de un lanzamiento más tardío. Todo indica, además, que no habrá una versión S26 Pro.