Celulares baratos en 2026: los 3 modelos que lideran las ventas en Mercado Libre Argentina
Estos celulares de gama de entrada reflejan un consumidor cauteloso, priorizando economía, financiación flexible y logística rápida
El arranque de 2026 pinta un panorama de transición en el mercado de celulares en la Argentina. Con la economía aun lidiando con la inflación y un dólar estabilizado cerca de los $1.500, los consumidores buscan maximizar cada peso invertido.
Mercado Libre, como epicentro del comercio digital local, es un reflejo de esta tendencia que no es casual. A continuación, los tres celulares más vendidos en Mercado Libre Argentina, según datos relevados por iProfesional el 6 de enero de 2026.
ZTE Blade A55
Características
- Pantalla de 6.7″.
- 128 GB de memoria interna.
- 4 GB de RAM.
- Cámara trasera principal de 13 MPX.
- Sistema operativo Android 13.
- Redes 4G/LTE.
- Carga a través de USB-C.
- No tiene carga rápida, tampoco inalámbrica.
- Batería de 5000 mAh.
- Jack de 3.5 mm.
- No cuenta con NFC.
- Lector de huella digital.
- Reconocimiento facial.
- Procesador Octa Core Unisoc SC9863A a 90 GHz.
- Resolución de la pantalla HD (720 PX x 600 PX) con tecnología IPS,
- Single SIM.
Precio: de lista es de $230.999, pero se ofrecía con 43% de descuento a $129.595 y en 6 cuotas sin interés de $21.599,17 en la tienda oficial de la propia Mercado Libre.
Samsung Galaxy A06
Características
- 4 GB de RAM.
- 64 GB de almacenamiento interno.
- Pantalla de 6.7″.
- Resolución HD+ (720 PX x 1600 PX).
- Redes 4G/LTE.
- Procesador Octa-Core a 2 GHz.
- Single SIM.
Precio: $199.999, o en 6 cuotas de $45.286,44 en la tienda oficial de Cordonat en Mercado Libre.
Xiaomi Redmi 14c Dual Sim
Características
- Memoria RAM de 6 GB.
- 128 GB de almacenamiento interno, expandible hasta 256 GB con Micro-SD.
- Pantalla de 6.88″.
- Resolución Full HD (1640 PX x 720 PX).
- Tecnología IPS LCD.
- Frecuencia de actualización de 120 Hz.
- Cámara trasera principal de 50 MPX.
- Frontal de 13 MPX.
- Procesador Octa Core Mediatek Helio G81 Ultra a 2 GHz.
- Android (HyperOS).
- Conectividad 4G/LTE.
- USB-C.
- Jack 3.5 mm.
- No tiene NFC.
- Batería de 5.160 mAh.
- Soporte para carga rápida.
- Resistente a salpicaduras y polvo.
- Lector de huella digital.
- Reconocimiento facial.
Precio: $348.740 o en 6 cuotas de $65.237,63 en Tienda SHG.
