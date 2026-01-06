Celulares baratos en 2026: los 3 modelos que lideran las ventas en Mercado Libre Argentina

Los celulares baratos que lideran las ventas en Mercado Libre Argentina.

El arranque de 2026 pinta un panorama de transición en el mercado de celulares en la Argentina. Con la economía aun lidiando con la inflación y un dólar estabilizado cerca de los $1.500, los consumidores buscan maximizar cada peso invertido.

Mercado Libre, como epicentro del comercio digital local, es un reflejo de esta tendencia que no es casual. A continuación, los tres celulares más vendidos en Mercado Libre Argentina, según datos relevados por iProfesional el 6 de enero de 2026.

ZTE Blade A55

Características

Pantalla de 6.7″.

128 GB de memoria interna.

4 GB de RAM.

Cámara trasera principal de 13 MPX.

Sistema operativo Android 13.

Redes 4G/LTE.

Carga a través de USB-C.

No tiene carga rápida, tampoco inalámbrica.

Batería de 5000 mAh.

Jack de 3.5 mm.

No cuenta con NFC.

Lector de huella digital.

Reconocimiento facial.

Procesador Octa Core Unisoc SC9863A a 90 GHz.

Resolución de la pantalla HD (720 PX x 600 PX) con tecnología IPS,

Single SIM.

Precio: de lista es de $230.999, pero se ofrecía con 43% de descuento a $129.595 y en 6 cuotas sin interés de $21.599,17 en la tienda oficial de la propia Mercado Libre.

Samsung Galaxy A06

Características

4 GB de RAM.

64 GB de almacenamiento interno.

Pantalla de 6.7″.

Resolución HD+ (720 PX x 1600 PX).

Redes 4G/LTE.

Procesador Octa-Core a 2 GHz.

Single SIM.

Precio: $199.999, o en 6 cuotas de $45.286,44 en la tienda oficial de Cordonat en Mercado Libre.

Xiaomi Redmi 14c Dual Sim

Características

Memoria RAM de 6 GB.

128 GB de almacenamiento interno, expandible hasta 256 GB con Micro-SD.

Pantalla de 6.88″.

Resolución Full HD (1640 PX x 720 PX).

Tecnología IPS LCD.

Frecuencia de actualización de 120 Hz.

Cámara trasera principal de 50 MPX.

Frontal de 13 MPX.

Procesador Octa Core Mediatek Helio G81 Ultra a 2 GHz.

Android (HyperOS).

Conectividad 4G/LTE.

USB-C.

Jack 3.5 mm.

No tiene NFC.

Batería de 5.160 mAh.

Soporte para carga rápida.

Resistente a salpicaduras y polvo.

Lector de huella digital.

Reconocimiento facial.

Precio: $348.740 o en 6 cuotas de $65.237,63 en Tienda SHG.