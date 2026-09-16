Bariloche se convertirá en un punto de encuentro para la industria de los videojuegos

Bariloche será sede, del 24 al 26 de septiembre, de la Patagonia Game Summit 2026, un encuentro que busca consolidar el desarrollo de videojuegos como parte del ecosistema tecnológico y de la economía del conocimiento de la región. La propuesta reunirá a desarrolladores, diseñadores, empresas, inversores, docentes y estudiantes con una agenda centrada en capacitación, producción, negocios y vinculación con mercados internacionales.

Bariloche reunirá a la industria de los videojuegos

La iniciativa surge como una evolución de la Patagonia Game Jam, que desde 2020 realizó cinco ediciones y dio origen a más de 60 proyectos interactivos. El nuevo encuentro apunta a trasladar esa dinámica de creación hacia una instancia de mayor profesionalización, con espacios destinados tanto al desarrollo técnico como a las etapas comerciales de un videojuego.

Uno de los ejes será la conexión entre los proyectos surgidos en la Patagonia y el mercado global. Para eso habrá mesas de negocios, asesoramiento de especialistas y actividades orientadas a quienes buscan presentar sus desarrollos ante publishers, conseguir financiamiento, incorporar talento o definir estrategias de producción.

La programación también abordará cuestiones específicas del proceso de creación. Entre los talleres figuran propuestas sobre diseño de videojuegos, construcción de personajes, desarrollo bajo restricciones reales y presentación de proyectos. El denominado «Pitch Lab» estará enfocado en las herramientas necesarias para comunicar una idea y convertirla en una propuesta concreta para potenciales socios o inversores.

La PGS 2026 también plantea un vínculo con otras ramas de la industria tecnológica y creativa. Su realización se articulará con el Festival Audiovisual Bariloche, con actividades destinadas a explorar la convergencia entre videojuegos y producción audiovisual. En ese marco se ofrecerán talleres sobre convergencia audiovisual y video mapping, dos áreas en las que confluyen software, contenidos digitales y herramientas de producción multimedia.

El viernes 25 se desarrollará una mesa dedicada a las estrategias de producción, sostenibilidad y talento necesarias para llevar proyectos desarrollados desde la Patagonia hacia mercados globales. También habrá un espacio dedicado al uso de videojuegos como herramientas de transformación socioambiental y un debate sobre las condiciones de trabajo para profesionales que desarrollan su actividad para empresas del exterior.

El sábado estará concentrado en la vinculación entre proyectos y especialistas. Las mesas de negocios funcionarán durante la mañana, mientras que por la tarde el Showcase permitirá exhibir y probar videojuegos. La jornada incluirá además una mesa sobre la industria latinoamericana, asesoramiento sobre proyectos concretos y un debate sobre las posibilidades de trabajar para el exterior.

Las actividades se distribuirán entre Puerto San Carlos, la Cooperativa Eléctrica Bariloche, SOYEM y Café Inefable. Más allá de las jornadas del encuentro, la propuesta busca fortalecer una red regional de profesionales vinculados con el desarrollo de software, el diseño y la producción de contenidos digitales.

En ese sentido, la Patagonia Game Summit plantea a los videojuegos no solamente como una actividad cultural o de entretenimiento, sino como un sector tecnológico que combina programación, diseño, producción audiovisual y modelos de negocios digitales, con posibilidades de inserción en mercados internacionales desde fuera de los principales centros urbanos del país.



