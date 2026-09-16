Tensiones en la Casa Rosada: el Presupuesto reabrió la interna por los fondos para Discapacidad

La primera gran controversia en torno al proyecto de Presupuesto 2027 estalló en el área de Discapacidad. La iniciativa del Poder Ejecutivo reavivó los roces internos en la Casa Rosada con acusaciones cruzadas sobre la autoría y los objetivos del articulado, en medio del reclamo sostenido de familias y prestadores que se movilizan en las calles.

“Un quilombo”, resumió una alta fuente libertaria sobre el escenario. La tensión escaló cuando diputados del propio espacio oficialista advirtieron que el texto remitido por el Gobierno se contrapone con las negociaciones que la Cámara baja venía encauzando. La propuesta elimina la actualización obligatoria de las prestaciones y faculta a las obras sociales y prepagas a fijar sus propios aranceles a partir de un piso mínimo.

Tras la difusión del proyecto, las responsabilidades por la redacción del texto generaron versiones encontradas entre los distintos despachos. Desde el ministerio de Salud, donde funciona la secretaría de Discapacidad, evitaron asumir la autoría y derivaron las consultas a la Casa Rosada.

En forma paralela, sectores del oficialismo apuntaron a la secretaría de Legal y Técnica, conducida por María Ibarzábal, al recordar que las iniciativas no ingresan al Parlamento sin el aval técnico de esa área. En cambio, otras fuentes sostuvieron que el articulado responde al proyecto aprobado directamente por el Presidente, a diferencia de la propuesta que el titular de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Discapacidad, Alejandro Vilches, conversan con la oposición, a la que cuestionan por atentar contra el equilibrio fiscal.

Falta de precisiones y debate en comisiones

Otras opiniones del espacio señalaron al ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, como el área donde se diseñó el esquema general de gastos. En tanto, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, se mantuvo en silencio mientras su titular recibía a gobernadores. En paralelo, circularon versiones sobre si las diferencias se relacionaban con disputas internas, matices en la cartera sanitaria o una estrategia para desplazar la atención sobre otros aspectos de la norma.

Sobre la controversia, el Presidente señaló durante una entrevista en Neura: “Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. Si implica que algunas partidas tengan que subir, entonces se reasignarán. Nosotros no nos correremos un ápice de la ley”.

En la Cámara de Diputados se resolvió dar continuidad a las reuniones de comisión con el propósito de alcanzar un dictamen hacia el 23 de septiembre. La intención del bloque oficialista es tratar ese proyecto con anterioridad al debate del Presupuesto, lo que exigiría adecuar el cálculo de gastos del Ejecutivo en caso de ser aprobado.

Durante el trabajo en comisiones, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado explicó: “Nosotros tenemos dos proyectos de ley que estamos analizando: uno es el presentado por Unión por la Patria junto con otros diputados que proponen la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad; y otro, que no está en tratamiento de manera directa, pero que sí está sobrevolando esta sala, es el de Presupuesto que entró ayer”. En ese sentido, agregó que “ambos son ‘proyectos’”, por lo que los bloques analizarán “qué artículos o qué contenido finalmente va a quedar de esas dos cuestiones”.