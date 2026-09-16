Cómo sería el acuerdo que Tini Stoessel le presentó a su padre para dividir el patrimonio

En medio de las versiones sobre las diferencias familiares y profesionales entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro, trascendió el supuesto acuerdo patrimonial que desde el entorno de la cantante le presentaron a su padre.

En LAM mencionaron el supuesto acuerdo patrimonial que Tini Stoessel le habría presentado a su padre, Alejandro Stoessel, en medio de la interna familiar que trascendió en los últimos días.

Según lo expuesto en el programa, el patrimonio de la cantante estaría estimado en 89 millones de dólares, correspondientes a los últimos 15 años de administración. En ese contexto, habría surgido una propuesta para dividir los bienes y recursos vinculados a su carrera.

Cómo sería la división del patrimonio de Tini

De acuerdo con la información difundida en LAM, la propuesta contemplaría que Tini conservaría el 70% del patrimonio, mientras que Alejandro Stoessel recibiría un 15%.

Ese porcentaje destinado al padre estaría vinculado, según lo mencionado en el programa, a conceptos como indemnización y compensación, entre otros.

El esquema dejaría una diferencia respecto del total del patrimonio mencionado, aunque en el programa no se brindaron mayores detalles sobre cómo se distribuiría el porcentaje restante ni cuáles serían concretamente los activos incluidos en el supuesto acuerdo.

La respuesta del entorno de Alejandro Stoessel

La versión difundida en televisión fue cuestionada por personas cercanas a Alejandro Stoessel.

Según señalaron sus allegados, el supuesto acuerdo sería “un delirio” y sostienen que el documento nunca llegó a manos del padre de Tini.