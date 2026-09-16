Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, fue víctima de un esquema Ponzi: el estafador irá 11 años preso

El jugador de fútbol americano Travis Kelce, esposo de la estrella pop Taylor Swift, fue mencionado como una de las víctimas de una millonaria estafa financiera por la que un asesor fue condenado a 11 años de prisión en Estados Unidos.

Travis Kelce, esposo de Taylor Swift, fue víctima de un esquema Ponzi

Siddharth Jawahar, de 38 años, recibió el martes la sentencia de un tribunal de Misuri y deberá pagar 31,35 millones de dólares en concepto de indemnización. Los fiscales mencionaron a Kelce entre los inversores afectados, aunque no brindaron detalles sobre el monto de su participación.

Según detalló la agencia AFP, Jawahar fue cofundador y socio gerente de Swiftarc Capital, una firma con sede en Texas que administraba fondos de distintos inversores. Según la investigación, la maniobra comenzó en 2016 y tuvo características de un esquema Ponzi.

Casi todo el dinero fue concentrado en una inversión en Philip Morris Pakistan (PMP). Cuando su valor cayó, Jawahar aseguró falsamente que el negocio continuaba siendo rentable y que los fondos estaban destinados a operaciones específicas que nunca realizó.

Entre julio de 2016 y diciembre de 2023, el acusado recibió más de 35 millones de dólares de Swiftarc, pero solo invirtió unos 10 millones. El resto fue utilizado, entre otros gastos, en jets privados, hoteles, departamentos de lujo, ropa, comidas y membresías en clubes privados.

En enero, Jawahar se había declarado culpable de tres cargos de fraude electrónico. El juez Zachary M. Bluestone destacó la duración de la maniobra, las enormes pérdidas y la falta de reembolsos a las víctimas.

Con información de AFP