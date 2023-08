Crean réplicas de fósiles en 3D en el Museo de Ciencias Naturales de UNCo 

Cuando “la paleontología se fusiona con la tecnología”, dice la Universidad Nacional del Comahue en su sitio. Y es que lograron crear modelos de restos fósiles en piezas 3D para el Museo, un trabajo que sirve tanto para la investigación científica como para curiosos que quieren saber de qué se trata.

“Los modelos 3D nos permiten examinar los fósiles desde todos los ángulos posibles, lo que revela detalles que antes pasaban desapercibidos”, explica la Universidad.

Para la realización de las piezas se requiere, primero, un escaneo láser de alta precisión y la construcción de una representación digital precisa. Ese mapeo se carga a un software especial de esta tecnología y allí “los científicos pueden manipular y estudiar virtualmente estos fósiles enriquecidos en detalles”.

“En lugar de simplemente observar fósiles en vitrinas, ¡ahora podemos crear réplicas digitales exactas de ellos!”, comentaron referentes del Museo.

Además, estos modelos son fácilmente compartibles con otros científicos en todo el mundo, lo que acelera la colaboración y las investigaciones conjuntas.

En nuestra búsqueda por comprender la historia de nuestro planeta y sus antiguos habitantes, el Museo y sus especialistas está llevando la paleontología a nuevas alturas gracias a la tecnología de modelado 3D.

Para la creación de modelos 3D, el MUC recibió al Paleontólogo Mauro Aranciaga y al Técnico en Paleontología Santiago Miner pertenecientes al equipo del Laboratorio de Anatomía Comparada del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN). En esta oportunidad los científicos del MUC y del MACN se encuentran trabajando en conjunto con los Paleontólogos Matthew Lamanna del Carnegie Museum of Natural History de Pennsylvania, EEUU, Fernando Novas del MACN, Mattia Baiano y Michael Pittman del School of Life Sciences The Chinese University of Hong Kong, y Federico Gianechini del Centro Científico Tecnológico CONICET, San Luis.