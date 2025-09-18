De la teoría a la acción: especialistas debatieron sobre la educación en tiempos de IA

La inteligencia artificial ya no es una promesa: está transformando cómo aprendemos, trabajamos y lideramos. En este escenario, la pregunta clave es: ¿cómo se enseña a quienes deberán liderar el cambio?

Bajo esa premisa, la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés celebró “Educar en tiempos de IA”, un encuentro en el que se mostraron las nuevas formas de enseñanza y de la cual participaron diversos especialistas.

El encuentro dejó las teorizaciones de lado para mostrar acción: se combinaron demos en vivo, entrevistas y espacios de diálogo con referentes académicos y profesionales, que abrieron la conversación sobre cómo formar a los líderes del futuro.

“La disyuntiva no es si usar o no IA, que ya quedó atrás, sino cómo hacerlo. O la integramos como aliada para enriquecer el aprendizaje, fomentar la reflexión y ampliar oportunidades o corremos el riesgo de que se convierta en un atajo vacío, en un simulacro donde estudiantes y profesores apenas reproducen rutinas algorítmicas”, expresó Tomás Balmaceda, doctor en filosofía y profesor en Udesa.

El encuentro ofició también como un espacio de networking real: el público presente pudo conversar con los oradores y referentes del sector, en un intercambio de puntos de vista y coincidencias, especialmente a la hora de pasar a la acción.

“La inteligencia artificial en la educación se ha vuelto un espejo de nuestras tensiones más profundas. Tenemos la oportunidad de liderar ese cambio y hacerlo con el aporte de toda la comunidad, guiados por los valores y la excelencia que deseamos ver en nuestra sociedad. La pregunta que la IA plantea a la educación no es tecnológica, sino profundamente filosófica: ¿qué significa aprender en un mundo donde las respuestas están a un clic?”, planteó Balmaceda.

La respuesta a ese interrogante tiene múltiples aristas. Se trató de una oportunidad para reflexionar en conjunto sobre cómo se construyen las experiencias educativas que marcarán el futuro.