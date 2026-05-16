El juicio que expone la disputa multimillonaria detrás de ChatGPT

El conflicto entre Elon Musk y Sam Altman volvió a escalar esta semana durante el juicio que enfrenta a ambos magnates tecnológicos por el rumbo que tomó OpenAI.

Durante su declaración ante un tribunal de Oakland, California, Altman sostuvo que Musk estaba “obsesionado con controlar OpenAI” y aseguró que el empresario buscó obtener una participación dominante dentro de la compañía desde sus inicios.

El caso judicial gira en torno a la transformación de OpenAI: la organización nació en 2015 como una entidad sin fines de lucro dedicada a la investigación en inteligencia artificial, pero en 2019 creó una subsidiaria comercial para captar inversiones en medio de la acelerada competencia global por la IA.

Musk, quien aportó inicialmente unos 38 millones de dólares al proyecto, sostiene que esos recursos fueron utilizados de manera indebida y que la organización abandonó su misión original. Su demanda busca que OpenAI vuelva a funcionar bajo un esquema sin fines de lucro, algo que podría alterar el equilibrio de poder en la carrera internacional por la inteligencia artificial.

Desde OpenAI rechazan las acusaciones y sostienen que Musk actúa por resentimiento luego de no haber conseguido el control de la compañía. En ese sentido, Altman declaró ante el jurado que el dueño de Tesla llegó a plantear que debía quedarse con el 90% del capital de OpenAI.

“El hecho de que el señor Musk no estuviera dispuesto a comprometerse por escrito en algo contractual en lo que no tendría el control a largo plazo me hizo sentir muy incómodo”, afirmó Altman durante su testimonio.

El ejecutivo también explicó que uno de los objetivos originales de OpenAI era evitar que una eventual inteligencia artificial general quedara concentrada en manos de una sola persona. Según relató, cuando él y el cofundador Greg Brockman bloquearon los intentos de Musk por dominar la organización, el empresario decidió abandonar el proyecto y les advirtió que fracasaría sin su participación.

El juicio también dejó expuestas las dimensiones económicas que alcanzó el negocio de la inteligencia artificial. OpenAI, impulsada por el éxito de ChatGPT, pasó de ser un laboratorio experimental a una compañía valuada en unos 850.000 millones de dólares.

Entre los datos revelados en el proceso apareció además que Greg Brockman tendría una participación valuada en 30.000 millones de dólares dentro de la empresa.

Otro de los testimonios destacados fue el del CEO de Microsoft, Satya Nadella, quien defendió la inversión temprana de la compañía en OpenAI. Microsoft desembolsó inicialmente 13.000 millones de dólares y actualmente su participación estaría valuada en unos 135.000 millones.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers será la encargada de definir tanto la responsabilidad como las posibles sanciones, luego de escuchar el veredicto del jurado, previsto para la semana del 18 de mayo.

AFP