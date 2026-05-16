El nuevo desafío que enfrenta el desarrollo de software con inteligencia artificial

La industria tecnológica debate cómo sostener arquitectura y mantenimiento en la era de la programación acelerada. Foto: gentileza

El avance de la inteligencia artificial en la industria tecnológica está modificando profundamente la manera en que se desarrolla software. Herramientas capaces de escribir código, automatizar tareas y resolver problemas complejos en cuestión de segundos ya forman parte de la rutina cotidiana de miles de programadores y empresas en todo el mundo.

Sin embargo, mientras la velocidad de producción aumenta de manera inédita, también comienzan a surgir nuevas preocupaciones vinculadas a la calidad, el control y la sostenibilidad de los sistemas.

En ese escenario, especialistas del sector advierten que el verdadero desafío ya no pasa solamente por desarrollar más rápido, sino por entender qué se está construyendo y cómo impactará en el negocio a largo plazo. La discusión, aseguran, dejó de ser exclusivamente tecnológica.

Uno de los referentes que puso el foco sobre este fenómeno es Ivan Dackiewicz, Solution Architect en Flux IT, quien analizó cómo la incorporación masiva de inteligencia artificial en el desarrollo de software está amplificando un problema histórico de la industria: la deuda técnica.

La expansión de asistentes de programación basados en IA permitió reducir tiempos de desarrollo y acelerar la entrega de productos digitales. Hoy muchas plataformas pueden generar fragmentos completos de código, sugerir soluciones en tiempo real o incluso construir funcionalidades enteras a partir de simples instrucciones escritas en lenguaje natural. Para las empresas, esto representa una enorme oportunidad de productividad y optimización de recursos.

Sin embargo, detrás de esa velocidad aparece una tensión menos visible. A medida que el desarrollo se vuelve más asistido por inteligencia artificial, crece también el volumen de código incorporado a los proyectos sin un entendimiento profundo de cómo fue generado, cuáles son sus implicancias o de qué manera se integra con la arquitectura general del sistema.

Según explicó Dackiewicz, muchas organizaciones no logran sostener los mecanismos de control al mismo ritmo con el que aumentan los niveles de producción. Procesos que históricamente requerían revisiones técnicas detalladas hoy se aprueban de manera mucho más rápida para no frenar los tiempos de entrega.

Ese fenómeno impacta directamente en la denominada deuda técnica: sistemas que funcionan correctamente en el corto plazo, pero que con el paso del tiempo se vuelven más difíciles de mantener, escalar o modificar. En muchos casos, el código generado por IA resuelve un problema puntual, aunque no necesariamente respeta estándares internos, decisiones de diseño o criterios arquitectónicos definidos previamente por los equipos de desarrollo.

“La inteligencia artificial no introduce este problema, pero sí lo amplifica. Si una organización no tiene criterios claros sobre cómo se construyen sus sistemas, la IA no corrige eso: lo acelera”, sostuvo el especialista.

Las dificultades

Para los expertos, uno de los riesgos más importantes es la pérdida progresiva de visibilidad sobre el funcionamiento real de las plataformas tecnológicas. Cuando los equipos incorporan grandes volúmenes de código generado automáticamente sin comprender completamente su lógica, aumentan las dificultades para detectar errores, adaptar funcionalidades o responder ante fallas críticas.

En ese contexto, el debate empieza a trasladarse desde el área técnica hacia la estrategia empresarial. “Cuando una organización pierde visibilidad sobre lo que está construyendo, la discusión deja de ser tecnológica y pasa a ser un problema de negocio”, afirmó Dackiewicz.

La situación genera un nuevo desafío para las compañías que avanzan rápidamente en la adopción de inteligencia artificial generativa. Más allá de aprovechar la velocidad y eficiencia que ofrecen estas herramientas, las empresas deberán redefinir procesos de revisión, documentación y control de calidad para evitar que la aceleración termine afectando la estabilidad futura de sus sistemas.

Especialistas coinciden en que la IA seguirá ganando protagonismo en el desarrollo de software durante los próximos años, pero advierten que el éxito no dependerá únicamente de cuánto código pueda producirse en menos tiempo. La clave estará en construir sistemas sostenibles, comprensibles y preparados para evolucionar sin comprometer el funcionamiento del negocio.

«El problema no es usar IA para programar, sino perder visibilidad sobre cómo se construyen los sistemas”, dijo Ivan Dackiewicz de Flux IT.