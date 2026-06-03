Dólar oficial y financiero: cotizaciones actualizadas para el miércoles 3 de junio 2026

Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este miércoles 3 de junio 2026.-

Luego del reciente repunte del dólar oficial, la city argentina inicia su actividad este miércoles 3 de junio 2026 intentando mantener una atmósfera de calma operativa y señales de solidez fiscal. De acuerdo con los últimos reportes del Banco Central (BCRA), la solvencia de las reservas internacionales permite que el dólar oficial se consolide como el eje de previsibilidad para los contratos de la economía real.

En esta sintonía, tanto el dólar MEP como el dólar CCL inauguran la rueda con una brecha cambiaria contenida, evidenciando una convergencia de precios que responde a la fluidez de las liquidaciones de divisas y a la ausencia de presiones especulativas en el corto plazo. Repasá acá los valores actualizados de este miércoles 3 de junio 2026.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 3 de junio 2026

El dólar oficial arranca la jornada en el Banco Nación (BNA) a:

$1.400 para la compra.

$1.450 para la venta.

Este ajuste marginal de un peso, respecto al cierre previo, confirma la continuidad del esquema de microdevaluaciones diarias para preservar la competitividad de la moneda local. Por su parte, el dólar tarjeta —referencia ineludible para servicios digitales y consumos en el exterior— se posiciona en los:

$1.885.

Según los reportes oficiales del BNA, esta estabilidad del dólar oficial minorista sigue ofreciendo un marco de certidumbre para la planificación financiera de los contribuyentes.

Dólar oficial hoy miércoles 3 de junio 2026: qué dicen las pizarras de los bancos en la apertura

El dólar oficial en el circuito minorista es una de las referencias centrales del mercado, bajo el monitoreo constante del Banco Central. En los principales bancos, estas son las cotizaciones oficiales en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1395 1445 Banco Nación 1400 1450 Banco ICBC 1405 1465 Banco BBVA 1400 1450 Banco Supervielle 1399,5 1444,5 Banco Ciudad de Bs As 1390 1450 Banco Patagonia 1400 1450 Banco Hipotecario 1410 1450 Banco Santander 1400 1450 Banco Credicoop 1400 1450 Banco Macro 1395 1450 Banco Piano 1400 1455 Banco BPN 1385 1455

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: miércoles 3 de junio 2026

En el mercado de capitales, el dólar MEP (o dólar bolsa) cotiza esta mañana a:

$1.450, operando con una brecha técnica muy estrecha respecto a la cotización minorista formal.

En simultáneo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.500, manteniéndose como el canal predilecto para la gestión de activos corporativos internacionales.

La calma observada, tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL durante este miércoles 3 de junio 2026, es atribuida por especialistas a la absorción de liquidez y a la firmeza de las tasas de interés reales positivas, que incentivan el ahorro en pesos.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este miércoles 3 de junio 2026

En las provincias de Río Negro y Neuquén, la evolución del dólar oficial es seguida con especial interés por los sectores productivos de Vaca Muerta y el Alto Valle. En ciudades como Neuquén Capital y Cipolletti, los bancos y entidades financieras operan en sintonía con las pizarras del BNA, brindando previsibilidad a las inversiones energéticas y a la liquidación de exportaciones frutícolas.

Este miércoles 3 de junio 2026, en Neuquén, el dólar oficial inicia en el Banco Provincia a:

$1.385 para la compra.

$1.455 para la venta.

Por su parte, el dólar oficial abre este miércoles 3 de junio 2026 en el Banco Patagonia de Río Negro a:

$1.400 para la compra.

$1.450 para la venta.

La estabilidad en el dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL resulta fundamental para la planificación de costos operativos en una región que funciona como uno de los principales pulmones de divisas para el país.