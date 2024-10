Elon Musk ofrece trabajo en Argentina: cómo son los sueldos en dólares y cuáles son los requisitos

Elon Musk está buscando ingenieros para trabajar en su compañía X (anteriormente Twitter) en Argentina. La oferta laboral, publicada recientemente, propone un contrato a tiempo completo con modalidad híbrida, lo que significa que los empleados podrán trabajar tanto desde casa como en las oficinas que la empresa posee en Argentina.

Oferta laboral de Elon Musk en Argentina: en qué puestos hay vacantes, qué requisitos se necesitan

El puesto está destinado a fortalecer el equipo de Monetización de la compañía, un área clave para el desarrollo de nuevos productos dentro de la plataforma X, como X Premium, Verified Organizations y Creator Products.

El objetivo de esta división es convertir la monetización en un negocio multimillonario, según describe la publicación oficial del empleo.

Para aplicar a este puesto, se requiere tener al menos cuatro años de experiencia como ingeniero full stack o backend.

Además, es necesario tener excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en inglés, y contar con una conexión a Internet adecuada para participar en videollamadas frecuentes con el equipo global.

Elon Musk ofrece trabajo en Argentina: cómo son los sueldos en dólares y cuál es la duración del contrato

El perfil deseado también incluye experiencia en startups, trabajo en sistemas distribuidos, y conocimientos avanzados en lenguajes de programación como Scala, Java o React. Según el nivel de experiencia del candidato, el salario mensual puede variar entre US$ 4.333 y US$ 7.973, lo que equivale a un rango anual de entre US$ 52.000 y US$ 96.000.

El contrato inicial es de seis meses, con posibilidad de renovación, y el horario de trabajo estándar será de 9 a 18 horas. «La cultura de trabajo en X mantiene un enfoque ágil y dinámico, similar al de una startup, con énfasis en la rápida implementación de nuevas funciones», detallaron.

Además de los requisitos técnicos, la empresa destaca que buscan personas que se sientan cómodas en entornos cambiantes y con cierto grado de caos organizacional. Los interesados deberán enviar su currículum vitae en inglés, siguiendo las indicaciones de la oferta laboral.