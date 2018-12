Furor por los juegos de preguntas y respuestas con premios en efectivo

Si los juegos con premios en efectivo despiertan un interés enorme, aquellos en los que se participa gratis redoblan el atractivo. ¿A quién no le resultaría como mínimo llamativo jugar un “preguntas y respuestas” que reparte $5.000 en apenas 15 o 20 minutos, sin tener que invertir dinero?

¿Cómo es la mecánica de juego?

Para explicar la modalidad de juego, utilizaremos como ejemplo el “Ingame”, una de las alternativas made in Argentina. Los usuarios se conectan a la app (se descarga desde la Play Store) y juegan en “tiempo real” durante las dos partidas diarias, a las 14 y a las 20. No es obligación jugar ambas, puesto que cada una reparte $5.000 independientemente.

¿El premio es plata real? ¿En serio? ¿De verdad?

Si, es real. Pero vale una aclaración rápida: no se puede retirar hasta tener un monto mínimo acumulado de $1.000. ¿Qué significa? Que si ganas una partida junto con otras 11 personas, por ejemplo, y el premio es de poco más de $400, no podrá ser acreditado hasta que en siguientes partidas el acumulado total de tu cuenta llegue a $1.000.

Una vez aclarado esto, vale entender el tema del dinero. Los premios se manejan por Mercado Pago, por lo que cada usuario adjuntará los datos de su cuenta para que el premio vaya ahí.

¿Ha ganado gente? Ha ganado gente. No es la mayoría, claro, puesto que no sería rentable si no; peeero siempre hay algún afortunado. En Ingame hay un ránking histórico de premios, y allí manda “CarlitosDarwin”, un usuario que ya acumuló más de $11.000. Persevera y triunfarás...