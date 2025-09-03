Google no tendrá que deshacerse de Chrome: por qué un juez falló a favor del gigante tecnológico

Un juez federal de Estados Unidos rechazó la demanda del gobierno estadounidense de que Google venda su navegador web Chrome como parte de un importante caso antimonopolio, pero impuso medidas destinadas a reparar la competencia en las búsquedas en línea.

El fallo histórico se produjo después de que el juez Amit Mehta determinara en agosto de 2024 que Google mantenía ilegalmente monopolios en las búsquedas en línea mediante acuerdos de distribución exclusivos valorados en miles de millones de dólares anualmente.

La decisión del juez en el caso de Google representa uno de los fallos más significativos contra las prácticas monopólicas corporativas en dos décadas.

El gobierno presionó por la venta de Chrome, un navegador que sirve como puerta de acceso crucial a la actividad en Internet y facilita un tercio de todas las búsquedas en la web de Google.

Pero en su fallo, Mehta advirtió que una desinversión de Chrome «sería increíblemente desordenada y altamente riesgosa» y dijo que los abogados del gobierno se habían excedido en su solicitud.

«La decisión de hoy reconoce cuánto ha cambiado la industria gracias al avance de la IA (inteligencia artificial), que está dando a las personas muchas más formas de encontrar información», dijo Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google.

«Esto subraya lo que hemos estado diciendo desde que se presentó este caso en 2020: la competencia es intensa y las personas pueden elegir fácilmente los servicios que desean», afirmó.

Mulholland añadió que Google tiene «preocupaciones» sobre cómo los requisitos impuestos por el tribunal para compartir datos de búsqueda y limitar la distribución de servicios afectarán la privacidad de los usuarios.

La decisión del juez Mehta podría remodelar fundamentalmente el futuro del gigante tecnológico. El Departamento de Justicia calificó los cambios exigidos como «significativos».

«Continuaremos revisando la opinión (judicial) para considerar las opciones del Departamento (de Justicia) y los siguientes pasos en busca de alivios (soluciones, ndlr) adicionales», dijo Abigail Slater, asistente del Fiscal General, en un comunicado.

Con información de AFP