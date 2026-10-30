Hackers atacaron Binance y comprometieron miles de millones en criptomonedas: lo que se sabe

La plataforma de criptomonedas Binance confirmó que fue víctima de un ciberataque complejo que comprometió fondos por alrededor de 6.300 millones de dólares. La compañía informó que logró congelar cerca de 3.000 millones para evitar un robo masivo, mientras continúa investigando el alcance de la intrusión junto con las autoridades y empresas especializadas en seguridad blockchain.

Binance congeló USD 3.000 millones tras detectar un ataque informático millonario

Según AFP, la firma, considerada la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones, reconoció que las investigaciones detectaron nuevos puntos de vulnerabilidad. En un primer momento, había señalado que el incidente involucraba únicamente una computadora portátil.

A través de su cuenta de X, Binance calificó el episodio como un ataque complejo y aseguró que trabaja para resolverlo. También sostuvo que los fondos de los usuarios están seguros y que cubrirá las pérdidas que pudieran registrarse.

La empresa de investigación TRM Labs manifestó tener un alto grado de confianza en que el ataque fue organizado por TraderTraitor, un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte y presuntamente relacionado con el Grupo Lazarus. Según los especialistas, varias características del episodio coinciden con robos anteriores atribuidos a ese país.

Como medida preventiva, Binance suspendió temporalmente los depósitos y retiros para realizar verificaciones de seguridad, congelar activos y colaborar con las autoridades. La compañía aclaró que no encontró evidencias de filtraciones de claves privadas de billeteras.

Otras empresas del sector también intervinieron para bloquear fondos. Tether informó que congeló alrededor de 1.600 millones de dólares vinculados al posible ataque, mientras que Circle, emisora de la stablecoin USDC, bloqueó más de 800 millones.

El impacto también se trasladó al mercado: los precios de las principales criptomonedas registraron caídas tras conocerse el incidente. La magnitud del ataque supera ampliamente el robo de USD 1.500 millones sufrido por Bybit en febrero del año pasado, hasta entonces considerado uno de los mayores golpes contra una plataforma del sector.