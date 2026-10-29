Hackeo histórico a Binance por US$ 3.500 millones puso en alerta al mundo cripto: se desploma Bitcoin

El ecosistema financiero digital transita horas críticas tras confirmarse el mayor ciberataque en la historia de las criptomonedas. La plataforma de intercambio Binance sufrió una vulneración masiva que comprometió alrededor de US$ 3.500 millones, situación que forzó a la compañía a suspender los retiros de capital, desató un colapso en las cotizaciones y arrastró al Bitcoin a su nivel más bajo desde septiembre en medio de un desplome de las acciones tecnológicas.

Frente a la crisis, los principales emisores de monedas estables intervinieron con urgencia para bloquear el movimiento del dinero robado. Tether y Circle congelaron más de US$ 2.300 millones asociados a las billeteras de los atacantes. En paralelo, los directivos del gigante cripto emitieron comunicados oficiales para anunciar la paralización temporal de las operaciones de salida y asegurar a sus clientes que los fondos depositados se encuentran a salvo, con la garantía de que la empresa absorberá cualquier impacto financiero.

Este asalto récord ocurre en un contexto de extrema fragilidad para el sector, marcado por incidentes de seguridad paralelos como la reciente interrupción del mercado de predicciones Polymarket. Además, el ataque coincide con un escenario de alta volatilidad bursátil en Wall Street, impulsado por decepcionantes balances corporativos y la inminencia de las elecciones legislativas de mitad de mandato en los Estados Unidos.

El mayor robo de la historia y el impacto en el mercado

La alerta global comenzó con un derrumbe generalizado en el sector tecnológico. Según publicó The Kobeissi Letter en la red social X, las acciones de Amazon colapsaron más de 12% tras presentar balances débiles, Intel cayó más de 22% y Reddit retrocedió más de 12%. En simultáneo, el índice Nasdaq 100 cerró la sesión con una baja de casi 1,4%, de acuerdo a los datos aportados por el medio especializado Bloomberg Línea.

Con el mercado en rojo, estalló la vulneración de seguridad. Según el medio ya citado, en principio se reportaron salidas irregulares iniciales en Binance por US$ 2.800 millones, para luego actualizar la cifra a un pico de US$ 5.700 millones a través de las redes Ethereum, Bitcoin y TRON. Esa suma récord incluía extracciones por US$ 1.450 millones en Bitcoin y US$ 875 millones en Ethereum.

Horas después, el especialista en criptomonedas Fernando Molina aportó precisiones técnicas desde su perfil de X y confirmó que los delincuentes robaron cerca de US$ 3.500 millones. El experto ratificó que el episodio se consagra como el hackeo más grande en la historia cripto y advirtió que los riesgos de la inteligencia artificial dejaron de ser algo teórico. Según su análisis, los atacantes vulneraron una billetera en línea de Binance tras recibir fondos desde el mezclador de transacciones Tornado Cash.

El impacto en los precios fue inmediato. El medio Bloomberg Línea detalló que el Bitcoin cayó hasta un 3,7% al finalizar la jornada bursátil en Estados Unidos, con lo cual perforó el piso de los US$ 79.000 y tocó su nivel más bajo desde el mes de septiembre.

«El vaciado de monederos digitales no es algo nuevo en el mundo de las criptomonedas, pero la cantidad sería un ataque significativo en la mayor plataforma de intercambio«, analizó James Seyffart de Bloomberg Intelligence para dicho portal, y agregó que el suceso da «una muy mala imagen» tras otros incidentes recientes como las pérdidas millonarias en Bitget y Ledger.

Suspensión de retiros, bloqueo de fondos y respuesta oficial

A pesar de la magnitud del robo, los usuarios minoristas no sufrirían consecuencias directas. Molina explicó que el dinero sustraído representa apenas el 0,69% del total de los activos de Binance. Como contraofensiva, las firmas de monedas estables paralizaron el flujo de los capitales. El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, declaró en una publicación de X que congelaron más de US$ 1.500 millones ante un posible ataque informático al exchange, mientras que Jeremy Allaire, director de Circle, afirmó que su empresa bloqueó otros US$ 800 millones, según consignó el reporte de Bloomberg Línea.

«Los usuarios no verán pérdidas», sentenció el analista Molina tras confirmar que la intervención logró retener dos tercios del botín y que Binance cubrirá el saldo restante con sus propios seguros.

Frente al cruce de versiones en internet sobre el dinero recuperado, la propia plataforma Binance emitió un nuevo comunicado a las 20:22 para aportar cifras exactas y despejar las dudas. «Somos conscientes de las diferentes cifras que circulan públicamente sobre la cantidad congelada, incluidas referencias a US$ 1.800 millones», indicó el mensaje oficial de la compañía. «Para mayor claridad, el total verificado actual congelado es de US$ 2.540 millones. Esta cifra puede seguir en aumento a medida que nuestros equipos trabajan en estrecha colaboración con las fuerzas del orden, los emisores, las empresas de inteligencia blockchain y los socios de la industria para rastrear y congelar activos adicionales», sentenció el perfil corporativo. Advirtieron además que solo compartirán cifras confirmadas y brindarán actualizaciones cuando exista información verificada.

En paralelo a este recupero de fondos, Binance profundizó sus medidas de seguridad y restringió los movimientos internos. A las 19:33, la plataforma anunció la interrupción de las transacciones de salida, y a las 20:06 sumó una nueva alerta pública para confirmar la suspensión de operaciones específicas de mercado. «Como parte de nuestras medidas de seguridad en curso, las operaciones de Binance Alpha han sido suspendidas temporalmente», detalló el gigante cripto, en referencia a la compra de tokens en intercambios centralizados (CEX), operaciones instantáneas Alpha y la comercialización predictiva con fondos de la billetera al contado.

«Las operaciones se reanudarán una vez que se resuelva el problema de seguridad. Los fondos de los usuarios permanecen seguros. Los mantendremos informados. Gracias por su paciencia», repitió la empresa en sus comunicados para contener el pánico generalizado.

El antecedente de Polymarket

El pánico en el ecosistema digital se vio potenciado por vulnerabilidades paralelas. Según informó Bloomberg Línea, el popular mercado de predicciones Polymarket suspendió el jueves su actividad internacional tras anunciar que un proveedor de software externo sufrió una brecha de seguridad. Tras recibir quejas de clientes por la sustracción de sus ahorros en el canal de Discord, la firma prometió indemnizar íntegramente a las personas afectadas.

La plataforma reanudó las negociaciones luego de una hora y un portavoz confirmó la derivación del incidente a las autoridades policiales del Reino Unido. Como marco de fondo para esta tormenta perfecta, los operadores financieros ya se preparaban para una alta volatilidad.

A esto, se suma que este viernes vencen opciones por un valor de US$ 3.000 millones en el mercado de criptomonedas, un evento que ocurre pocos días antes de las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos, contienda donde los demócratas podrían recuperar el control del Congreso y abrir la puerta a un mayor escrutinio regulatorio para el sector.