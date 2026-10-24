La plataforma que busca conectar a trabajadores independientes con nuevos clientes

Conseguir un técnico, encontrar un electricista o contratar a un profesional para resolver un problema doméstico puede convertirse en una tarea difícil cuando faltan referencias. Con esa premisa nació OficiosMarket, una plataforma digital desarrollada por Eudy Espinoza y Ricardo Ortigoza que busca reunir la oferta de oficios y servicios en un mismo espacio y facilitar el encuentro entre trabajadores independientes y potenciales clientes.

La idea surgió a partir de una conversación entre Eudy y un amigo que trabaja como técnico en refrigeración. “Le comentó que estaría bueno que existiera una aplicación donde las personas pudieran buscar servicios y profesionales en un mismo lugar. Esa sugerencia fue el punto de partida para desarrollar OficiosMarket”, explicó Ricardo.

La propuesta combina un catálogo de prestadores con herramientas destinadas a aportar información antes de una contratación. Los usuarios pueden buscar por tipo de servicio y ubicación, consultar descripciones, modalidades de atención y, cuando están disponibles, fotografías, precios y opiniones. El catálogo puede explorarse sin registrarse, aunque es necesario crear una cuenta activa para acceder a los datos de contacto.

Uno de los ejes del proyecto es trasladar las recomendaciones personales al entorno digital. “Vimos que las opiniones podían funcionar como un boca a boca digital: alguien comparte cómo le fue con un trabajo y esa experiencia puede servirle de referencia a otra persona”, señaló Ricardo. Y resumió esa idea en el eslogan publicitario de la plataforma: “El boca a boca, ahora en OficiosMarket”.

Tecnología y confianza

Entre los desafíos del desarrollo estuvo organizar las búsquedas por oficios, provincias y localidades, teniendo en cuenta que un prestador puede trabajar en distintas zonas o brindar atención presencial y online. También fue necesario integrar publicaciones, contactos y reseñas en un recorrido sencillo, tanto desde celulares como desde computadoras.

La plataforma incorpora, además, un mecanismo de verificación manual de matrículas profesionales. Según explicó Ricardo, el equipo consulta al organismo emisor y, cuando la acreditación se aprueba, muestra una insignia que identifica el oficio y la jurisdicción comprobados.

“Una matrícula verificada para una actividad o provincia no se extiende automáticamente a otros servicios o lugares”, aclaró. La precisión apunta a delimitar el alcance de la acreditación y evitar que se interprete como una habilitación general.

Las reseñas también tienen un procedimiento específico: están vinculadas a trabajos registrados después de un contacto, y el prestador puede confirmar la realización del servicio o cuestionar una opinión si considera que existe una discrepancia. Además, cuenta con la posibilidad de responder los comentarios publicados.

Sin embargo, desde el proyecto advierten que estas herramientas no eliminan todos los riesgos. “Una reseña refleja una experiencia particular y una matrícula acredita una condición profesional dentro de un alcance determinado. Ninguna garantiza por sí sola el resultado de un trabajo”, sostuvo Ricardo. Las condiciones, los presupuestos y los pagos se acuerdan directamente entre las partes.

Próximos pasos

OficiosMarket atraviesa una etapa inicial y todavía no dispone de datos suficientes para medir su impacto económico sobre los trabajadores independientes. “Necesitamos que se registren más personas y se sumen más servicios para poder evaluar ese recorrido con datos”, reconoció el desarrollador.

No obstante, cada publicación dispone de un panel privado de estadísticas para que su titular consulte visitas, visitantes únicos, accesos a sus datos de contacto y clics en sus canales. También puede identificar entradas desde códigos QR y enlaces compartidos.

“Esos indicadores muestran actividad e interés. Para hablar de nuevas oportunidades de ingresos, necesitamos observar también los trabajos que se concretan; una visita o un clic no demuestra una contratación”, aclaró.

El próximo objetivo es ampliar la participación de prestadores y usuarios en distintas zonas del país. La apuesta consiste en consolidar un espacio digital que facilite la búsqueda de servicios y permita a los trabajadores mostrar sus conocimientos, construir una reputación y llegar a más potenciales clientes.