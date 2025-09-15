Wikiparajes: una plataforma digital que amplifica las voces de la ruralidad de Río Negro

Wikiparajes es mucho más que un sitio web: es la voz de nuestros estudiantes. Foto Juan Thomes.

Un clic alcanza para entrar en la vida de los parajes más alejados de Río Negro: cuándo se fundó una comunidad, qué familias la habitaron primero, cómo celebran sus fiestas populares, qué atractivos ofrece su entorno natural. Todo eso se encuentra en Wikiparajes, una plataforma digital construida por estudiantes y docentes de la ESRN Rural Virtual.

Qué es Wikiparajes de Río Negro, mucho más que un sitio web

Wikiparajes funciona como una enciclopedia abierta de la ruralidad rionegrina. Cada paraje tiene su propia entrada, donde se combinan datos históricos, relatos orales, costumbres culturales y propuestas turísticas. La información surge del trabajo de campo que realizan los propios estudiantes: entrevistan a vecinos, recopilan testimonios y describen su entorno. Así, se convierten en investigadores de sus comunidades y, al mismo tiempo, aportan a un registro colectivo que visibiliza los territorios más remotos de la provincia.

“Wikiparajes es mucho más que un sitio web: es la voz de nuestros estudiantes. Ellos investigan, producen y muestran al mundo lo que significa vivir en un paraje de la Patagonia. Eso da arraigo y, al mismo tiempo, abre puertas”, explica Viviana Huentemil, coordinadora de la ESRN Rural Virtual.

La iniciativa demandó más de 500 horas de investigación y la participación de 300 estudiantes y 40 docentes. El recorrido abarca desde la cordillera hasta la costa atlántica, con historias que van de Villa Llanquín y Mencué hasta Aguada Guzmán o Cona Niyeu. “Es un registro invaluable de nuestro patrimonio y una manera de mostrar que la ruralidad no es solo pasado: es presente y también futuro”, subraya la coordinadora.

La ESRN Rural Virtual nació en 2010 como una experiencia piloto y se consolidó en 2024 como parte del sistema educativo provincial. Su modalidad es híbrida: cada alumno asiste a clases presenciales diarias con un docente en su anexo y, a la vez, accede a contenidos virtuales de un equipo de 80 profesores, incluyendo los que trabajan en los anexos. En la sede central de Viedma, unos 45 docentes planifican, diseñan y crean el contenido pedagógico para alrededor de 350 estudiantes en 26 parajes, desde Río Chico hasta Lago Pellegrini.

“El aporte más importante es que los jóvenes no tienen que dejar sus comunidades para estudiar. Terminan la secundaria junto a sus familias, con herramientas tecnológicas que les permiten abrirse al mundo y, muchas veces, volver a sus lugares con ganas de transformarlos”, resume Huentemil.

Los desafíos no fueron pocos. Durante años funcionaron como una “experiencia educativa”, probando métodos y ajustando herramientas. En diciembre de 2024, al dejar atrás ese estatus, la escuela ganó reconocimiento oficial y un marco normativo propio. “Hoy tenemos lineamientos claros de la virtualidad: cómo planificar una clase, cómo comunicarnos con estudiantes y familias, cuáles son los roles de los docentes en los anexos. Eso nos da estabilidad y nos posiciona como un proyecto provincial sólido”, explica la coordinadora.

La pandemia también puso a prueba la propuesta. Pero, a diferencia de otras instituciones, la ESRN Rural Virtual ya estaba preparada. “Lo que cambió fue la logística: en plena cuarentena, los docentes dejaban tareas en las tranqueras de los campos, envueltas en bolsas. Así aseguramos la continuidad pedagógica”, recuerda Huentemil.

El impacto se refleja en historias concretas. Un estudiante que descubrió el audiovisual en la secundaria hoy cursa cine en Roca. Otro se recibió de profesor de Educación Física y volvió como docente de la misma escuela. “Hay un fuerte sentido de pertenencia. Cuando nos vemos en persona después de años de videollamadas, el cariño es enorme. Somos una comunidad extendida en toda la provincia”, asegura.

El reconocimiento también llegó más allá de Río Negro. En 2024, la ESRN Rural Virtual fue presentada en un encuentro latinoamericano de UNICEF como modelo de innovación educativa. “Mostramos que se puede garantizar educación de calidad en lugares donde parecía impensado. Hoy somos referencia para otras provincias y países que quieren replicar este sistema”, afirma Huentemil con orgullo.

ESRN Rural Virtual: un aula sin fronteras

La ESRN Rural Virtual no solo garantiza que los adolescentes de los parajes terminen la secundaria sin dejar sus hogares. Desde sus inicios, buscó generar experiencias que reflejen la vida de cada comunidad y fortalezcan los lazos entre estudiantes, familias y docentes.

Además de Wikiparajes, entre los proyectos más emblemáticos está “La Revista del Rural”, donde los alumnos escriben crónicas, entrevistas y reflexiones sobre su entorno. También “La Radio del Rural”, transmitida en YouTube, que les permite producir programas en vivo y dar voz a las comunidades.

El cine debate itinerante llevó películas a localidades sin sala de proyección y abrir espacios de charla colectiva.La innovación también se expresa en los talleres digitales, donde los jóvenes aprenden desde seguridad informática hasta trámites online, convirtiéndose en referentes tecnológicos dentro de sus hogares.

Otra línea central del trabajo de la ESRN Rural Virtual es la orientación en Turismo. A partir de lo que aprenden en el aula -técnicas de guiado, planificación de emprendimientos y nociones de sostenibilidad- muchos estudiantes ponen en marcha sus propios proyectos. Algunos se convierten en guías de pesca o de rafting, otros emprenden en gastronomía local, aprovechando recursos y saberes de cada paraje. Este programa recibió incluso un reconocimiento en el Concejo Deliberante, por su aporte a la generación de emprendimientos turísticos sostenibles que combinan educación, cultura y desarrollo comunitario.