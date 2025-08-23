Litera: la app argentina para que los chicos aprendan a leer y escribir con o sin internet

Comprometido con la comunidad educativa y apostando a la tecnología para promover la inclusión, Nicolás Medina lanzó Litera, una aplicación que refuerza la lectoescritura en niños. Al conversar con RÍO NEGRO, contó que la herramienta surgió porque hay un “problema muy grave en educación”. “Considero que se necesita darle más prioridad a la alfabetización. Muy pocos alumnos saben leer y escribir”, comentó el tucumano de 26 años, que es licenciado en Tecnología Educativa.

En mayo, en el marco de la Prueba Aprender, la Secretaría de Educación de la Nación reveló que solo el 45% de los estudiantes de tercer grado alcanza el nivel esperado en lectura. “Se trata de un problema grave— reiteró el futuro profesor de Educación Primaria— No solamente en Tucumán, sino en todo el país”.

Para que la app tenga mayor llegada a los alumnos, cuenta con la voz de Bob Esponja— algo que lo marcó en su infancia— y funciona sin necesidad de internet. Actualmente, está disponible en Play Store y pronto lo estará en App Store.

“Mi idea siempre fue poder llegar a los niños, sobre todo a esas escuelas en las que a veces no hay ni para comer”, apuntó el entrevistado.

Según explicó, el éxito de la herramienta radica en un proceso de tres meses. El método que lleva adelante implica observar al grupo clase, hacer preguntas objetivas para sacar datos, introducir el uso de la app, hacer pruebas con preguntas complejas y seguir la evolución del alumno con juegos y actividades. Un dato a resaltar es que favorece a niños con diversas dificultades de aprendizaje.

En ese sentido, el joven tucumano, que fue reconocido en la Legislatura, recordó que en un primer grado y con “condiciones muy desfavorables” los nenes se “peleaban” por exponer un cuento sugerido luego de la utilización de Litera. “Mi idea es llegar a cada rincón del país”, señaló entusiasmado.

El especialista ve en el desarrollo tecnológico una gran oportunidad. “El método tradicional a veces no da resultado, pero la cuestión cambia si se incorpora la tecnología en el aula, ¿por qué no descargar una aplicación para aprender a leer y escribir?”, se preguntó el especialista, que reconoció que el desarrollo de la app superó un “largo proceso de prueba y error”, mientras se debate el uso del teléfono celular en las escuelas.

Como cada uno de los alumnos cuenta con su momento para poder utilizar la aplicación, eso genera “curiosidad, motivación e intriga” en los más pequeños y se estimula la imaginación porque dentro de ella hasta se puede dibujar.

La tecnología y la educación

¿Cuántos saben leer y escribir? ¿Saben los menores reconocer vocales y consonantes? Esas preguntas fueron esenciales para que Nicolás recolectara datos de los alumnos y llegara a diversas pruebas objetivas. Eso dio lugar a la creación de la aplicación que tiene como propósito, entre otras cuestiones, algo tan simple como completar palabras. “Recuerdo que al día siguiente de utilizar la aplicación, los alumnos llegaban al aula con las actividades resueltas, motivados”, explicó.

Respecto del reconocimiento en la Legislatura de Tucumán, lo describió como un “mimo” y algo que “nunca más en la vida se lo va a olvidar”. Actualmente, estudia Ingeniería en Sistema de la Información para poder profundizar lo logrado. “Me gustaría poder crear cuestiones más innovadoras para la educación a través de la inteligencia artificial, a través de la automatización. La IA llegó para quedarse”, consideró y recalcó que su referente es Mateo Salvatto, reconocido emprendedor tecnológico creador de Háblalo.

“Contantemente, uno piensa en qué cosa innovadora puede servir para la educación, sobre todo para los niños. Siempre está ese deseo de poder ayudar al país para que estemos un poquito mejor”, añadió en la charla.

Sobre el cierre, el joven tucumano resumió: “La idea es poder seguir mejorando para crear más cosas innovadoras. Que sirva no solamente a la educación, sino al progreso del país. Lo que uno ha creado está al servicio de todos”.

Litera: cuatro datos de la app que busca reforzar la alfabetización

Solo el 45% de alumnos de tercer grado tienen lo esperable para ese nivel y uno de cada 10 chicos no sabe leer.

En Play Store se descarga gratis como “App Litera”. En la descripción se detalla el método de enseñanza.

El Instagram para consultas es applitera_ok.