Más jugadoras, nuevas reglas: cambia el mapa del gaming global

La conversación sobre gaming ya no puede pensarse sin un dato central: las mujeres ocupan hoy un lugar protagónico en la industria. Según el Global Gamer Study 2025 de Newzoo, el 76% de las mujeres a nivel global jugó videojuegos en los últimos seis meses. Lejos de ser un nicho, el gaming se consolida como un fenómeno cada vez más diverso, amplio y transversal.

Ahora bien, esa alta participación no implica necesariamente que hombres y mujeres se vinculen con los videojuegos de la misma manera. Por el contrario, las diferencias en cómo juegan, descubren y consumen contenido empiezan a definir el camino de la industria, especialmente en plataformas como PC.

En términos de acceso, el gaming móvil se mantiene como la puerta de entrada más extendida: el 62% de las mujeres juega en mobile, apenas por encima del 60% de los hombres. Sin embargo, al mirar plataformas más tradicionales como consolas y PC, las brechas se vuelven evidentes: solo el 28% de las mujeres juega en PC, frente al 42% de los hombres. Más que una falta de interés, esto refleja diferencias en hábitos, contexto de uso y acceso a dispositivos. Mientras el móvil ofrece inmediatez y facilidad, la PC propone experiencias más profundas y personalizables, lo que abre una oportunidad clara para ampliar la base de usuarias.

También cambia la forma en que las mujeres llegan al gaming. A diferencia de los hombres, su recorrido no depende tanto de canales especializados como comunidades, Discord o contenidos directos de publishers. El descubrimiento se da, en mayor medida, a través de espacios más cotidianos y transversales: redes sociales, tiendas digitales o recomendaciones personales. Este cambio obliga a repensar las estrategias de crecimiento: ya no alcanza con hablarle al gamer tradicional, sino que el ecosistema debe abrirse a nuevos perfiles que llegan desde otros puntos de contacto.

En cuanto al gasto, la brecha persiste. El 43% de las mujeres declara invertir en videojuegos, frente al 58% de los hombres. Sin embargo, esta diferencia no necesariamente responde a un menor interés, sino a niveles distintos de engagement, acceso a hardware o prioridades de consumo. En el universo del PC gaming, esto refuerza la necesidad de desarrollar dispositivos más accesibles, versátiles y adaptados a distintos usos.

Oportunidad

En este escenario, el rol de la PC —y especialmente de las laptops— se vuelve estratégico. Más allá del gaming, funcionan como una plataforma híbrida que integra productividad, entretenimiento y creatividad, adaptándose a múltiples perfiles de usuario. A medida que la audiencia se diversifica, la PC deja de ser exclusiva de jugadores hardcore para convertirse en un punto de entrada y evolución dentro del ecosistema.

“Hoy vemos cómo el gaming en PC está evolucionando hacia una experiencia mucho más inclusiva y flexible. Las nuevas generaciones buscan dispositivos que no solo ofrezcan rendimiento, sino que se adapten a distintos momentos de uso: desde el entretenimiento hasta la creación y el trabajo. En ese escenario, las laptops se convierten en una herramienta clave para ampliar el acceso al ecosistema gaming”, señaló Martín Rico, gerente comercial de Acer Argentina.

El dato final es contundente: las mujeres no son una audiencia emergente, sino una mayoría silenciosa que ya forma parte del gaming global. El desafío para la industria no es atraerlas, sino comprenderlas mejor. Y en ese proceso, la PC —por su capacidad de adaptarse, escalar y personalizar la experiencia— tiene la oportunidad de convertirse en el eje de una nueva etapa del gaming.

Diversidad que acompaña el cambio

El crecimiento del gaming en PC no solo responde a la innovación tecnológica, sino también a una audiencia cada vez más diversa. En línea con el avance de las mujeres en la industria, un informe de Newzoo muestra cómo la plataforma se adapta a nuevos hábitos de consumo: crecen los juegos accesibles y se consolida el rango medio, ampliando las opciones de entrada.

Esta diversificación de precios y propuestas —muchas impulsadas por desarrolladores independientes— reduce el peso de los grandes lanzamientos y abre el ecosistema a perfiles que no responden al gamer tradicional. En ese contexto, la PC refuerza su rol como un espacio flexible e inclusivo, alineado con una comunidad que ya no es homogénea, sino cada vez más amplia y transversal.

Impacto más allá del juego

El gaming ya no es solo entretenimiento: se consolida como una herramienta con impacto social, educativo y laboral. Según el Estudio Mujeres y Videojuegos 2026 de Mujeres en VG —basado en 3.713 respuestas de 12 países de América Latina—, jugar potencia habilidades, fomenta la creatividad y abre nuevas oportunidades profesionales. Además, los videojuegos contribuyen al bienestar emocional y a la construcción de vínculos, reforzando su rol como un espacio clave en la vida cotidiana de miles de mujeres.