PlayStation VR 2, un nuevo paso adelante para la realidad virtual

Décadas después de que fuera presentada como la próxima gran revolución del mundo tecnológico, la realidad virtual se encuentra luchando para posicionarse como una referencia del ámbito, pero no termina de despegar del todo.





Ya sea por costos, por complicaciones en cuanto a los dispositivos, por falta de apuestas o por el motivo que sea, la realidad virtual (conocida también como VR) no termina de encontrar su camino, pero hay dos horizontes a los que apuesta con confianza: los videojuegos y el metaverso.

Sabemos que en el caso del metaverso, no todo parece ir sobre ruedas. Lejos está la actualidad de aquel paraíso prometido por Mark Zuckerberg hace un tiempo atrás. Pero en el ámbito de los videojuegos, la realidad es otra: la VR no solo es aceptada, sino que es muy esperada por el público. Eso sí, no es para todos.

Hay que decirlo: los costos para disfrutar de este tipo de tecnologías son bastante elevados. Por caso, los lentes Oculus Quest 2 se consiguen a partir de los $250.000 en nuestro país, mientras que los lentes VR de PlayStation están a partir de $220.000. Y estamos hablando, en este último caso, de un modelo que a partir de hoy se puede considerar «viejo».

Es que en las últimas horas, Sony presentó la segunda versión de estas gafas VR, y se ven más que prometedoras. Pero así como incorporan varias novedades, es de esperar que sean casi impagables. Y vamos a poner un ejemplo para entenderlo. Las PlayStation VR 1, que están a $220.000, cuestan alrededor de 400 euros en España. Haciendo una división rápida, esto consideraría el euro a unos $550, lejos de su cotización real, por lo que debemos entender que el costo es superior en Argentina.





Bueno, con esta misma escala, el precio de las PlayStation VR 2 debería estar, cuando lleguen a nuestro territorio, por encima de los $300.000. Y no solo eso: debemos añadirle el costo de la consola si no la tuviéramos, y de los juegos para disfrutarlo. Una inversión bastante dolorosa…

Eso sí, los beneficios están garantizados. En comparación con el sistema anterior, los PS VR 2 reducen el cableado (apenas un conector USB a la Play 5), mejoran notablemente la resolución ojo por ojo y el sistema de tracking, y suman algunas cuestiones más que interesantes para el uso: el seguimiento ocular y seguimiento de mandos, que nos harán sentir prácticamente dentro de un universo aparte.

El lanzamiento fue con muchos fuegos artificiales: habrá más de 40 juegos para disfrutar con las nuevas gafas. Entre ellos estarán «Gran Turismo 7», «Horizon: Call of the Mountain», «Star Wars: Tales from the Galaxy Edge» y muchísimos más. No solo eso: mañana se anunciarán dos «bombas» más, según informaron desde PlayStation.

Así, la consola insignia de Sony busca dar un nuevo paso adelante en lo que tiene que ver con VR. Viendo las prestaciones del equipo y los juegos, no dudamos que será exitoso. Lo que resta ver es cuánto podrán vender con esos precios.