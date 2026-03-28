Redes bajo la lupa: un fallo histórico pone en jaque el diseño adictivo

Un fallo contra Meta y YouTube marca un punto de inflexión en la relación entre tecnología, negocio y responsabilidad social: por primera vez, un jurado no solo cuestiona los efectos de las redes sociales, sino que pone bajo escrutinio el diseño de estas plataformas. La decisión no se limita a una indemnización económica, sino que abre la puerta a un cambio de paradigma en la forma en que se evalúa el impacto de la economía de la atención sobre los usuarios, especialmente los menores.

Un jurado de Los Ángeles condenó a ambas compañías a pagar 6 millones de dólares a una joven identificada como K.G.M., al considerar que el uso intensivo de sus plataformas desde la infancia afectó de manera directa su salud mental. Del total, 3 millones corresponden a daños compensatorios y otros 3 millones a daños punitivos, tras concluir que existió conducta negligente y, potencialmente, maliciosa. La responsabilidad fue distribuida en un 70% para Meta y un 30% para YouTube.

El caso, que podría convertirse en referencia para miles de demandas similares en Estados Unidos, giró en torno a un punto clave: la intencionalidad en el diseño. Durante el juicio, la parte demandante sostuvo que herramientas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática de contenidos, las notificaciones constantes y los contadores de “Me gusta” no son elementos neutros, sino mecanismos diseñados deliberadamente para maximizar el tiempo de permanencia en pantalla. En el caso de la joven, ese uso prolongado comenzó a los seis años, cuando accedió a YouTube, y se intensificó a los nueve, al incorporarse a Instagram.

El jurado consideró probado que ambas empresas sabían —o deberían haber sabido— que sus servicios podían resultar perjudiciales para menores, y que no adoptaron medidas suficientes para advertir o mitigar esos riesgos. Además, concluyó que un operador razonable sí habría actuado de otra manera, estableciendo un estándar que podría ser utilizado en futuros litigios. La contundencia del veredicto se reflejó en que los jurados respondieron afirmativamente a todas las preguntas planteadas sobre negligencia y responsabilidad.

El proceso también dejó elementos simbólicos relevantes. El testimonio de Mark Zuckerberg fue percibido negativamente por parte del jurado, lo que sugiere una creciente desconfianza hacia los discursos corporativos en torno a la seguridad y el bienestar digital. En paralelo, especialistas del sector advirtieron que, si bien el monto de la condena es bajo en relación con la escala de estas compañías, el verdadero riesgo radica en la posibilidad de que se vean obligadas a rediseñar aspectos centrales de sus productos, lo que impactaría directamente en sus modelos de negocio basados en la publicidad.

El caso también estuvo atravesado por testimonios de familias que ven en este tipo de fallos una validación de sus experiencias. Padres y madres de jóvenes afectados por depresión, adicción digital o incluso situaciones más extremas señalaron que la sentencia representa un paso hacia el reconocimiento de un problema estructural. Algunas de estas historias incluyen comparaciones constantes con estándares irreales, exposición a contenidos nocivos o vínculos peligrosos facilitados por las plataformas.

El debate

En este contexto, el avance de demandas judiciales coincide con una creciente discusión política en Estados Unidos sobre la necesidad de regular la actividad de las redes sociales. Proyectos legislativos buscan introducir un “deber de cuidado” que obligue a las empresas a priorizar la seguridad de los usuarios, especialmente de los menores. La decisión judicial podría influir tanto en la opinión pública como en la agenda regulatoria.

En definitiva, el fallo no resuelve por sí solo los problemas asociados al ecosistema digital, pero sí redefine el terreno en el que se discuten. Al trasladar la responsabilidad desde el uso individual hacia las decisiones de diseño corporativo, instala una pregunta de fondo: hasta qué punto las plataformas pueden seguir creciendo sin asumir los costos sociales de su funcionamiento.

La defensa

Meta y YouTube sostuvieron durante todo el proceso que los problemas de salud mental de la joven no estaban vinculados con el uso de sus plataformas. El abogado de Meta puso el foco en el entorno familiar de la joven. Por su parte, YouTube cuestionó la intensidad del uso: su defensa afirmó que los registros indicaban que la menor pasaba en promedio poco más de un minuto diario en las funciones señaladas como adictivas por la demanda.

Con información de AFP