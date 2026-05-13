“Spotify 20”: la plataforma lanzó un Wrapped histórico con tus canciones más escuchadas

Para celebrar su 20.° aniversario, la plataforma de música Spotify invita a conocer datos sorprendentes sobre nuestros hábitos de escucha colectivos.

Wrapped histórico: la función de Spotify por sus 20 años

Se trata de «Spotify 20: la fiesta del año», una nueva experiencia, disponible solo en celulares, que promete un recorrido «divertido y nostálgico» por nuestro historial musical, que incluye:

Primer día en Spotify

Número total de canciones únicas que escuchaste

Tu primera canción en streaming

El artista más escuchado de todos los tiempos

Una lista de reproducción con las mejores canciones de todos los tiempos: una colección de tus 120 mejores canciones, con el número de reproducciones indicado, lista para guardar en tu biblioteca.

Para acceder al Wrapped histórico, simplemente hay que abrir la app de Spotify y buscar donde dice «Spotify 20» o «Fiesta del año», o visitar spotify.com/20 en el celular.

Además, el equipo editorial de la plataforma también seleccionó listas de reproducción globales que celebran las épocas, los movimientos y los cambios culturales más importantes de las últimas dos décadas. Las mismas se encuentran en la sección principal de Spotify.

Los datos corresponden a las reproducciones globales registradas hasta abril de 2026 y forman parte de las celebraciones oficiales por el aniversario de la plataforma.

La cantante Taylor Swift encabeza el ranking global de artistas más reproducidos en Spotify, seguida por Bad Bunny y Drake.

Taylor Swift

Bad Bunny

Drake

The Weeknd

Ariana Grande

Ed Sheeran

Justin Bieber

Billie Eilish

Eminem

Kanye West

NA