El Rally Integración se viene con todo en el Valle Medio

La tercera fecha del Regional se correrá por los caminos de Valle Medio. (Archivo)

La tercera fecha del Regional de rally se viene con un gran interés en el Valle Medio. El Integración tendrá como escenario los caminos de Luis Beltrán, Lamarque, Pomona y Choele Choel. El Rally Integración del Valle Medio se disputará este fin de semana, del 15 al 17 de Mayo.

El Integración corresponderá a la tercera fecha del Rally Regional, luego del inicio en Cipolletti y la continuidad en General Roca. Para esta noche está programado el cierre de las inscripciones.

Hasta el momento son más de 40 los binomios anotados y se espera superar los 60 en el cierre, programado para las 20. Entre ellos, hay dos binomios que desafían las distancias y viajan desde Puerto Madryn y Bariloche para ser de la partida.

Se trata de Jonathan Mercado-Damián Fernández, que llegan desde la ciudad chubutense, mientras que Santiago Bavastro y Matías Guajardo arribarán desde la localidad cordillerana.

El Integración tendrá 8 pruebas especiales a lo largo del fin de semana. La largada simbólica será el viernes 15 a las 20 horas, con la rampa ubicada en el centro de Luis Beltrán.

Vale recordar que la segunda fecha del Regional tuvo como ganadores a Mauro Debasa (Ford Ka), que se quedó con la clasificación general del Rally de General Roca. En segundo lugar se ubicó Esequiel Klein (Ford Ka) y tercero quedó Mauro Rocca (VW Gol).

El triunfo en la RC5 fue para Lucas Craievich (Fiat Palio), Agustín Pistagnesi (VW Gol) se impuso en la N1 y Octavio Fernández (Ford Fiesta) en la N2.

E la A1 fue el vencedor Erick Regliner (Ford Ka). En la A7 se impuso Juan Lovagnini (Renault Sandero) y en la RC5 Light debutó con triunfo Felipe Debasa (Renault Clio).