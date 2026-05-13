Choque entre una moto y una Suran en pleno centro de Roca: una mujer sufrió heridas leves

Un accidente de tránsito se registró este miércoles en pleno centro de Roca, en la intersección de las calles Yrigoyen y Sarmiento, en la zona del Canalito, donde chocaron una motocicleta y un automóvil.

Según las primeras informaciones, la moto —una de 110 centímetros cúbicos— circulaba por calle Sarmiento cuando impactó contra una Volkswagen Suran gris. Ambos vehículos eran conducidos por mujeres.

Como consecuencia del choque, la motociclista terminó tendida sobre el asfalto y sufrió heridas leves, que no serían de gravedad.

Tras el siniestro, personal de Tránsito municipal y efectivos policiales de la Comisaría Tercera trabajaron en el lugar para asistir a las involucradas y ordenar la circulación vehicular en la zona.