Un histórico caso pone en jaque a Meta y Google: el juicio que interpela al modelo de las redes sociales

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, reconoció esta semana durante un juicio en Los Ángeles que Instagram tardó en tomar medidas más firmes para detectar y restringir el acceso de usuarios menores de 13 años.

Durante su testimonio, el empresario admitió que la compañía podría haber actuado antes frente a las advertencias internas sobre la presencia de niños en la plataforma, aunque sostuvo que con el tiempo se implementaron mejoras en los sistemas de verificación de edad.

Zuckerberg fue el testigo más esperado en este proceso judicial, que podría sentar un precedente legal para miles de demandas presentadas por familias estadounidenses contra las principales plataformas de redes sociales. El caso es el primero de una serie de juicios que buscan determinar si las empresas tecnológicas diseñaron deliberadamente sus servicios para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes, con consecuencias negativas para su salud mental.

Durante la audiencia, el jurado escuchó un intercambio cada vez más tenso entre Zuckerberg y el abogado de la parte demandante, Mark Lanier, quien cuestionó la política de verificación de edad de Instagram y la filosofía que guía las decisiones de Meta.

Lanier sostuvo que, en la práctica, las restricciones para menores estaban ocultas en extensos acuerdos de usuario que resultan incomprensibles para niños, lo que facilitó que usuarios por debajo de la edad mínima se registraran sin obstáculos.

En el juicio se presentó documentación interna de Meta que indicaba que, en 2015, Instagram contaba con alrededor de cuatro millones de usuarios menores de 13 años, y que el 30% de los niños estadounidenses de entre 10 y 12 años utilizaban la aplicación. Ese mismo período coincide con el inicio del uso de redes sociales por parte de la joven demandante, quien comenzó a usar YouTube a los seis años, Instagram a los 11 y posteriormente TikTok y Snapchat.

Zuckerberg afirmó que Meta actualmente está “en el lugar correcto” en materia de verificación de edad y que continuará incorporando nuevas herramientas y métodos para reforzar los controles. Sin embargo, Lanier argumentó que, cuando las normas eran menos estrictas, jóvenes como su clienta quedaron expuestos a estrategias de diseño destinadas a maximizar el tiempo de uso de las aplicaciones, lo que habría contribuido a problemas de salud mental.

El CEO de Meta reconoció que en el pasado la empresa tenía objetivos relacionados con el tiempo que los usuarios pasaban en sus plataformas, pero defendió que el propósito central siempre fue crear servicios útiles para conectar a las personas y permitirles conocer el mundo. Aun así, el juicio busca establecer si Google y Meta diseñaron sus productos de manera intencional para generar hábitos adictivos en menores.

La demanda se centra en el diseño de las aplicaciones, los algoritmos y las funciones de personalización, ya que la legislación estadounidense otorga a las plataformas una amplia inmunidad frente a responsabilidades derivadas del contenido generado por los usuarios.

El caso se inscribe en una ola más amplia de litigios que culpan a las redes sociales de contribuir a una crisis de salud mental entre los jóvenes, asociada a depresión, ansiedad, trastornos alimenticios y suicidios.

TikTok y Snapchat, también mencionadas en la demanda, alcanzaron acuerdos confidenciales con la parte demandante antes del inicio del juicio. En paralelo, se desarrolla un caso similar de alcance nacional ante un juez federal en California, y Meta enfrenta además otro proceso en Nuevo México, donde fiscales acusan a la compañía de priorizar las ganancias por sobre la protección de menores frente a depredadores sexuales.

El resultado de estos juicios podría establecer nuevos estándares legales para la industria tecnológica y redefinir las responsabilidades de las plataformas respecto de la protección de niños y adolescentes en entornos digitales.

