Quién es Peter Thiel, el magnate de Silicon Valley que aterrizó en Argentina y se reunió con el Gobierno

El ecosistema tecnológico y político argentino se vio sacudido esta semana por la presencia de una de las figuras más influyentes y, a la vez, reservadas del mundo: Peter Thiel. El magnate germano-estadounidense, cuya fortuna se estima en unos 30.000 millones de dólares, se encuentra en Buenos Aires desde hace más de diez días, con una agenda blindada bajo un estricto perfil bajo.

Thiel no es un empresario cualquiera. Es reconocido globalmente por ser parte de la denominada «Mafia de PayPal» y por haber sido el primer inversor externo que creyó en Mark Zuckerberg, inyectando capital en Facebook cuando apenas nacía. Actualmente preside Palantir Technologies, una firma líder en inteligencia artificial y análisis de datos que colabora con agencias de seguridad global.

La «Mafia de PayPal», un grupo de excompañeros que, tras vender la plataforma de pagos en 2002, se dispersaron para fundar las empresas más disruptivas del siglo XXI. De ese núcleo surgieron gigantes como Tesla y SpaceX (Elon Musk), LinkedIn (Reid Hoffman) y YouTube (Steve Chen y Chad Hurley). Esta red de influencia global convierte a Thiel en mucho más que un inversor: es un estratega que ha moldeado el ecosistema de Silicon Valley y que ahora pone su lupa sobre el talento y las oportunidades en Argentina.

Reunión con Santiago Caputo y el factor político

A pesar de su intento por pasar desapercibido, se conoció que el empresario activó contactos en los niveles más altos del oficialismo. Infobae reveló que mantuvo un encuentro clave con Santiago Caputo, una de las figuras centrales del diseño político de la administración de Javier Milei. También se registraron canales de contacto con la Cancillería, bajo la órbita de Pablo Quirno, y con la propia Presidencia.

Peter Thiel junto al presidente Donald Trump durante su primera administración nacional. (Foto: gentileza)

El vínculo de Thiel con el modelo libertario no es una novedad. En mayo de 2024 ya había visitado la Casa Rosada junto a Alec Oxenford (actual embajador en Estados Unidos), manifestando su interés por las reformas estructurales del país. Su mirada, de corte libertario radical, coincide en varios puntos con el diagnóstico económico actual, lo que lo posiciona como un observador atento del proceso de transformación local.

Peter Thiel estuvo en el Superclásico entre River y Boca

Durante su estadía, el empresario optó por la exclusividad. Ámbito detalló que Thiel se habría instalado en una mansión de Barrio Parque, protegida por un fuerte operativo de seguridad y reuniones cuidadosamente filtradas. Sin embargo, el fin de semana se permitió una incursión en la cultura popular argentina: asistió al estadio Monumental para presenciar el Superclásico entre River y Boca.

Acompañado por su pareja, Matt Danzeisen, Thiel se mostró interesado no solo en el evento deportivo, sino también en los proyectos de infraestructura del estadio, como el techado a cargo de una empresa alemana. Quienes lo conocen aseguran que el magnate tiene una curiosidad marcada por los fenómenos culturales y sociales, viendo en el fútbol una expresión única de las dinámicas colectivas del país.

¿Por qué llegó Peter Thiel a la Argentina?

Para los analistas, la visita de Thiel —quien suele desplazarse en jets privados con trazabilidad restringida— no es casual. En un contexto donde el país busca inversiones estratégicas, su presencia sugiere un interés por el capital humano local y el potencial del ecosistema emprendedor.

Desde su fondo Founders Fund, Thiel suele apostar por proyectos con capacidad de transformación estructural, y su estadía en Buenos Aires parece ser una etapa de «escucha activa» para evaluar futuras oportunidades en el nuevo escenario económico.

Con información de Infobae, Ámbito y Forbes Argentina.