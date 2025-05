“Verano del 97”, el videojuego que recuerda el asesinato de José Luis Cabezas

Los videojuegos son una herramienta muy poderosa porque además de entretener, pueden ser utilizados para interpelar. En ese sentido, esta semana se lleva adelante la tercera edición del Festival Internacional de Cine Social del Río Negro y en ese espacio fue presentado “Verano del 97”, un juego que recuerda el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas. Previo a ello, Sandro Wainmaier, desarrollador de la pieza, conversó con RÍO NEGRO.

Pregunta: Estás presentando un videojuego que recuerda el caso Cabezas. ¿Cómo surgió la idea?

Respuesta: Sí. En realidad estoy presentando la versión en realidad virtual de un videojuego que había hecho sobre el Caso José Luis Cabezas. El juego lo hice para una jam de Acción Dev— comunidad que reconoce a los videojuegos como artefactos culturales— que era sobre la década de los 90. Con esa temática se desarrolló el juego y ahora lo que hice fue adaptarlo en realidad virtual. Participé en esa jam que se llamó “Menem lo hizo” en 2023 y pensé en las cosas que habían pasado los 90. Me pareció que era un tema muy interesante y que no estaba tan tocado. En los videojuegos, obviamente, no se tocaba ese tema, me pareció que no estaba tan presente como debería estar por la gravedad de lo ocurrido. De los 90 siempre se recuerdan muchas cosas, por ejemplo, había juegos de la Ferrari, había juegos más icónicos y por ahí esto pasaba bastante desapercibido. Cuando vos hacés un recap de la década no había cosas como estas, que fue un crimen y toda una referencia para lo que es la libertad de expresión. Fue muy importante para la prensa. Y una vez que pensé cómo se podía hacer el juego, me pareció que la mecánica de sacar fotos era entretenida, estaba buena, por eso el juego quedó así. Diseñé toda una playa donde vos podés sacar fotos y moverte libremente hasta que encontrás a Alfredo Yabrán. Ahí el juego se te oscurece y te va contando la historia de lo que pasó. Antes de eso vos te movés en la playa y sacás fotos… hasta tenés un walkman para escuchar música. En síntesis, el juego está dividido en dos: la parte, entre comillas, que sería alegre que es todo el proceso de sacar fotos hasta que lográs llegar a una crónica que es un poco más oscura.

P: Se trata de un tema muy delicado. ¿Has recibido críticas al respecto?

R: Pensé un poco en eso. Es más, en otra jam que había organizado Acción Dev sobre Malvinas le estuve dando muchas vueltas al tema. No quería ofender y al final ni siquiera participé. Me parecía que cualquier enfoque que podía tomar podía llegar a ofender y no era ese el objetivo. En este caso, me comprometí bastante, sobre todo al final del juego, para que quede bien claro lo que pasó. Para ello utilicé un montón de fuentes e imágenes. Creo que este juego no puede ser ofensivo. Incluso en la “parte alegre” yo busqué imágenes de José Luis, que era alguien que disfrutaba mucho de sacar fotos y tiene imágenes muy buenas. Me parecía que estaba bien mostrar primero su pasión por la fotografía y dar una perspectiva positiva del trabajo, luego, al final, contar todo lo que pasó en formato de crónica. Entiendo que puede ser cuestionable, es más, si alguien de la familia me escribe, yo borro el juego inmediatamente, pero me parece que está bien. No creo que pueda ser ofensivo. Al juego le busqué la vuelta para que cumpla con esa condición.

P: El videojuego está online, se puede jugar…

R: Desde la versión de la jam se ha actualizado bastante. Primero te lo tenías que descargar, ahora lo puedes bajar desde la página del juego en Itch.io— una plataforma para creadores independientes— Le he agregado soporte para joystick, lo he mejorado y le he corregido un montón de errores. Luego de haberlo optimizado tanto me di cuenta de que podía andar para realidad virtual. Justo en ese momento me comentaron sobre el festival y lo tenía casi listo, por lo que me pareció buena idea presentarlo de manera oficial.

P: ¿Estás trabajando en algún otro proyecto?

R: Sí. Estoy trabajando en Luz Mala— un juego ambientado en paisajes rurales oscuros inspirado en el folclore argentino— Estoy bastante lento, pero ya desarrollé una versión demo. También estoy haciendo cosas con la comunidad de desarrolladores de videojuegos de Río Negro. En paralelo, estoy empezando a hacer un juego de terror que probablemente salga este año.

Un juego sobre el Apagón de Ledesma en 1976

Como si fuera poco, en otro tramo de la charla, Sandro reveló que tiempo atrás desarrolló “El Familiar: la noche del apagón”, un juego de sigilo y terror. Trata de una mujer que, durante la última dictadura militar argentina, se adentra en un pueblo a oscuras buscando a su esposo, un obrero desaparecido. “Mientras evades a la policía en la plena Noche del Apagón, también deberás enfrentar una presencia aterradora: El Familiar, el mítico perro espectral que se usó para justificar desapariciones”, describe el juego que también se encuentra en línea.

Datos del festival Internacional de Cine Social del Río Negro

La tercera edición del Festival Internacional de Cine Social del Río Negro en la comarca Viedma-Patagones comenzó el jueves y finalizará mañana domingo. “Con entrada libre y gratuita en todas sus propuestas, se podrá participar de la proyección de películas, de la realización de talleres y de charlas con reconocidos actores y actrices, locales y nacionales”, informó la organización. Con esto se busca “retratar y enriquecer” la identidad de la región.