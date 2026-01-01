Adiós a las piletas clásicas: las piletas tipo laguna que son furor en jardines argentinos

Lejos de las líneas rígidas y del diseño clásico, las piletas tipo laguna o naturalizadas se consolidan como una de las grandes tendencias del verano. Su estética, inspirada en playas, lagos y paisajes silvestres, propone una experiencia más relajada y sensorial, donde el agua se integra de manera armónica con el jardín y el entorno.

Según lo publicado por la revista Ohlalá!, Este tipo de diseño no busca imponerse sobre el espacio, sino fundirse con el paisaje, creando una continuidad visual entre el agua, la vegetación y el terreno. El resultado es un verdadero oasis doméstico que invita al descanso y al disfrute pausado.

Qué caracteriza a una pileta tipo laguna

Las piletas naturalizadas se distinguen por sus formas orgánicas, curvas suaves y contornos irregulares que imitan el trazado natural del agua. Los revestimientos en tonos arena, beige o piedra clara aportan profundidad visual y generan ese efecto de agua cristalina tan asociado a destinos naturales y vacaciones.

A diferencia de las piletas tradicionales, no priorizan la simetría, sino la sensación de fluidez y naturalidad, logrando una integración más amable con el jardín.

Materiales y terminaciones clave

El diseño tipo laguna se apoya en materiales nobles y texturas que suman realismo y calidez:

Revestimientos símil piedra, cuarzo o microcemento

Bordes atérmicos irregulares o desdibujados

Playas húmedas con terminación antideslizante

Estos recursos ayudan a recrear la sensación de una laguna natural y hacen que la pileta resulte visualmente más liviana y elegante.

El rol de la vegetación

Las plantas son protagonistas absolutas en este tipo de piletas. Palmeras, gramíneas, juncos, helechos y especies tropicales refuerzan la idea de oasis, aportan sombra, movimiento y una estética más relajada.

El secreto está en rodear la pileta sin saturar, dejando que el verde enmarque el agua de manera fluida y natural, acompañando las curvas del diseño.

Pensadas para el disfrute

Las piletas tipo laguna priorizan el relax antes que la natación intensiva. Suelen incorporar solárium húmedo, escalones anchos, bancos sumergidos y sectores de poca profundidad, ideales para reuniones, momentos de descanso y uso familiar.

Más que una pileta, se convierten en un espacio de encuentro y contemplación, donde el tiempo parece desacelerarse.

Consejos para sumar una pileta naturalizada en casa

Evaluar el espacio disponible: funcionan muy bien en jardines medianos y grandes, aunque pueden adaptarse a terrenos más chicos con un buen diseño.

funcionan muy bien en jardines medianos y grandes, aunque pueden adaptarse a terrenos más chicos con un buen diseño. Elegir una paleta armónica: tonos claros en la pileta y verdes variados en el jardín potencian el efecto natural.

tonos claros en la pileta y verdes variados en el jardín potencian el efecto natural. Cuidar el mantenimiento: aunque su estética sea silvestre, requieren sistemas de filtrado eficientes y limpieza regular.

aunque su estética sea silvestre, requieren sistemas de filtrado eficientes y limpieza regular. Integrar iluminación cálida: luces LED subacuáticas y spots bajos realzan el paisaje nocturno sin perder naturalidad.

En un contexto donde el hogar se transforma en refugio, las piletas tipo laguna reflejan un estilo de vida más relajado y conectado con la naturaleza, invitando a vivir el verano como si estuviéramos de vacaciones, sin salir de casa.

Con información de Ohlalá!